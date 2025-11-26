По словам генсека НАТО, такая инициатива важна для защиты Украины.

До конца года Украина может получить военную помощь на сумму в 5 млрд долларов от союзников по программе поддержки PURL. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает El Pais.

"В Украину поступает чрезвычайно важное оборудование. Европейские страны сделали значительный вклад в течение последних нескольких лет, но есть определенные возможности, которые могут обеспечить только США. Президент (США Дональд - ред.) Трамп согласился обеспечить финансирование американского оружия Канадой и европейскими союзниками", - добавил он.

Рютте отметил, что Украина каждый месяц получает вооружение около 1 млрд долларов.

"Я очень рад, что Испания также решила поддержать эту инициативу. Это важно для защиты Украины, для спасения жизней невинных украинцев и для защиты инфраструктуры, на которую направлены российские беспилотники и ракеты. Это также гарантирует, что Украина может осуществлять собственные атаки, и предотвращает успех России", - заверил генсек НАТО.

По его словам, до конца года Украина получит примерно 5 млрд долларов военной поддержки, что будет означать около 1 млрд долларов ежемесячно.

"Мы на пути к поставке всего оружия в Украину. Но это касается не только инициативы PURL. Есть также чешская инициатива по боеприпасам, а также усилия Литвы и Дании по закупке оборудования оборонной промышленности в Украине", - напомнил Рютте.

Он отметил, что страны Европы будут продолжать поставлять оборудование из собственных запасов, однако после 3-4 лет войны эти запасы уменьшаются, однако поставки до сих пор возможны.

Что известно о программе PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) является совместной программой США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами Альянса.

В рамках программы Украина предоставляет перечень приоритетных потребностей в оружии, а партнеры финансируют покупку перечисленного в США.

Также PURL существенно ускоряет поставки оружия. Закупки проходят не путем заказа, а из имеющихся запасов США. Кроме того, механизм позволяет передавать Украине то оружие, которое необходимо именно сейчас.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее эксперты ответили, влезут ли самолеты Rafale в советские укрытия. По их словам, обновление ВС ВСУ будет требовать много вещей, а именно от обучения пилотов и техников до развития инфраструктуры вместе с новыми ангарами.

"Если мы говорим об укрытиях, то в советские времена самыми массовыми были арочные укрытия типа 2А13 (АУ-13), которые имеют ширину в 12,9 м и длину в 28 м, поэтому Rafale вполне подходит под эти параметры", - считают в Defense Express.

В то же время СМИ сообщали, что Украина получит партию БМП из неожиданного источника. Отмечается, что южноамериканское государство Чили продаст Германии партию немецких же боевых машин пехоты Marder. Скорее всего, после ремонта они будут переданы Украине.

