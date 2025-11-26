В Харьковской, Сумской и Полтавской областях введены аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме и новой российской атаки на энергообъекты, сообщает Министерство энергетики Украины.
"Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в министерстве.
В Минэнерго также напомнили, что до конца текущих суток во всех регионах Украины будут поочередно отключать свет бытовым потребителям, а промышленность и бизнес должны ограничить потребление электроэнергии до определенного уровня.
В "Укрэнерго" уточнили, что в течение дня объем отключений составит от 0,5 до 2,5 очередей.
В компании добавили, что аварийные отключения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях будут отменены после стабилизации ситуации в энергетике.
Российские атаки на украинскую энергетику - последние новости
В ночь на 25 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Основные усилия на этот раз враг направил на Киев. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
В Минэнерго добавили, что, кроме Киева, российские дроны и ракеты летели на энергетические объекты еще в пяти областях. В результате атаки без света остались более 100 тысяч потребителей. Из-за вражеской атаки в Харькове ввели графики подачи воды.