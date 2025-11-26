Сейчас в заповеднике цапли, чапли, чайки и другие питаются мелкой рыбой, которая готовится к выходу из лиманов.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) исследователям на кольцевание попал тулес - птица из семейства Сивковых, откладывающая яйца, которые могут иметь розовый цвет. Видео, на котором можно увидеть эту птицу, показал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Тулес - среднего размера кулик из семейства Сивковых. Сейчас еще держится в нацпарке "Тузловские лиманы". Окольцована птица и выпущена на волю. Пока тепло еще покормится в нацпарке с другими куликами, а потом полетит дальше на Юг", - отметил ученый.

На видео, которое обнародовал ученый, зафиксировано, как окольцовывают птицу. Когда человек, который удерживал ее во время процедуры, разжал руки, тулес выскользнул из его "объятий" и быстро побежал прочь. Собирался сразу взлететь, но потом, словно поняв, что опасность ему не грозит, остался на мелководье.

По его словам, несмотря на мощное влияние войны на природу, рассвет в заповеднике яркий, громкий и насыщенный природными звуками. Птицы, преимущественно цапли, чапли, чайки и другие активно питаются мелкой рыбой - атериной, которая сейчас готовится к выходу из лиманов в Черное море на зимовку.

Как объяснил Русев, эту рыбу можно встретить на мелководьях, где есть течение, особенно на Границе "Тузловская Амазония" между лиманами Шаганы и Малый Сасык.

Тулес: что о нем известно

Тулес (Pluvialis squatarola) - среднего размера кулик с коротким клювом, меньше домашнего голубя. Масса тела 170-225 граммов, длина тела 27-30 см, размах крыльев 70-79 см. Гнездится в арктическом регионе; во время миграций и зимовки широко встречается на морском побережье, в Украине - во время сезонных перемещений. От обыкновенной и бурокрылой сивок отличается несколько большими размерами, а в брачном оперении - также наличием белых пятен на спине и верхних покровных перьях крыльев.

Тулес является моногамом. Гнездится отдельными парами на расстоянии не менее 400 м друг от друга. "Домик" размещает на открытом сухом участке в ямке, которая едва выстлана кусочками лишайников, веточками багульника и полярной ивы. В кладке 4 яйца, цвет которых варьирует от розового до бурого или оливкового с черно-бурыми пятнами.

Размер популяции большой, оценивают в 692 000 особей, но численность сокращается. Тулес находится под охраной в соответствии с Соглашением о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA).

Редкие птицы в Одесской области

Напомним, ранее в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, в фотоловушку попала раритетная птица - сова болотная. Ученый Иван Русев рассказал, что ночью она, охотясь на мышевидных грызунов, остановилась на отдых на островке, прямо напротив фотоловушки. Это раритетный вид птиц, занесенный в Красную книгу Украины.

Даже на черно-белых кадрах, сделанных ночью, видно, что у интересной птицы на голове перышки в виде ушек. Однако это не настоящие "слуховой аппарат", а природные украшения. Настоящие ушки имеют вид расширенных трубок, спрятанных под оперением по бокам головы.

