Света стало немного больше, но не у всех: ДТЭК обновил графики отключения на 26 ноября

У некоторых потребителей в Киеве, Киевской и Одесской областях часов со светом стало больше.

Графики отключений света на 26 ноября для Киева, Одесской, Днепропетровской и Киевской областей обновили.

Согласно информации компании ДТЭК, сегодня у одной из очередей потребителей столицы отменили запланированное ночное отключение света, а для другой - сократили. Однако для подавляющего большинства киевлян количество часов со светом не изменилось.

Не принес дополнительных часов со светом новый график и для подавляющего большинства жителей Одессы и области. Согласно ему, только в одной из подчиненных потребителей стало больше часов со светом, но ночью.

В Киевской области три подочереди потребителей, согласно обновленному графику на 26 ноября, свои дополнительные часы со светом получили еще ночью. Для остальных жителей столичной области все остается как и было.

Зато в Днепропетровской области в одной из очередей потребителей часов со светом стало меньше. Однако для большинства жителей Днепра и области ничего не изменилось.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

25 ноября Россия в очередной раз атаковала Киев дронами и ракетами. В результате удара есть жертвы и разрушения. В Минэнерго добавили, что, кроме Киева, РФ атаковала энергообъекты еще в пяти областях, оставив без света более 100 тысяч потребителей.

Из-за последствий атаки России на Левобережье Киева и в ряде областей вводились экстренные отключения света, которые были заменены на почасовые.

