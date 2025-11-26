Актриса объяснила свою позицию.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая ранее трогательно поздравила старшего сына с 10-летием, заговорила о планах на будущее. В частности звезда сериала "Однажды под Полтавой" ответила, будет ли вывозить детей в безопасное место.

Не секрет, что Анна вместе с двумя сыновьями Глебом и Никитой живет в Киеве. Однако, по ее словам, несмотря на частые обстрелы, опасность и отключение света, она не хочет никуда выезжать из Украины.

"Такие мысли должны были появляться в начале войны, потому что если я не выезжала за эти четыре года, то и сейчас никуда не буду ехать. Я очень большой патриот своей страны, как оказалось, если честно, даже не знала этого до полномасштабной войны. Поэтому для меня это какое-то предательство", - отметила актриса в интервью для РБК-Украина.

Видео дня

Саливанчук добавила, что не осуждает украинцев, которые выехали с детьми за границу. Однако для нее важно оставаться дома сейчас.

"Я никого не осуждаю, но я бы не смогла куда-то уехать. Для меня жизнь здесь, я должна чувствовать все, как есть. Мы живем на 24 этаже, в укрытие я не спускаюсь. Я люблю своих детей и верю в то, что мы будем жить долго, и все будет хорошо. Я всегда такой позитивный человек. И единственное, что сделала - это купила себе инвертор, поставила батарею. Вот сейчас нет света, а у меня есть, все счастливы. И газовая плита, которая готовит котлетки и сырники моим детям", - подчеркнула Анна.

Напомним, ранее сестра Софии Ротару призналась, планирует ли выезжать из Украины во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: