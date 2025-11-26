Возможно, анонс произойдёт на The Game Awards 2025 в декабре.

ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach получила возрастной рейтинг ESRB. Официального анонса не было, но самое логичное место для него - премия The Game Awards 2025, которая пройдёт 11 декабря.

В рейтинге есть ещё один любопытный момент: издателем на ПК выступает Sony Interactive Entertainment. Первая часть на ПК выходила под крылом 505 Games, а позже Kojima Productions выкупила права у Sony и формально могла бы выпускать продолжение самостоятельно.

Но, судя по всему, студия пока не готова тянуть полное самостоятельное издание на ПК и предпочла продолжить сотрудничество с Sony. Интересно и другое - доберётся ли сиквел до Xbox, как это произошло с первой игрой, и если да, останется ли Sony издателем на этой платформе.

Напомним, Death Stranding 2: On the Beach вышла на PS5 26 июня 2025 года, разошлась тиражом примерно 1,4 млн копий за первый месяц и получила более тёплый приём, чем оригинал.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима всё же остался доволен высокими оценками Death Stranding 2. Перед релизом геймдизайнер признался, что не хотел, чтобы игра понравилась всем.

