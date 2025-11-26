Она находится на 9 месяце беременности.

Украинская певица и участница шоу "Фабрика звезд-3" Любовь Юнак, которая выступает под сценическим именем Лавика, сообщила о беременности.

Радостную новость рассказала сама артистка в Instagram сегодня, 26 ноября, в свой день рождения. Исполнительнице исполнилось 40 лет.

"Мой самый теплый ноябрь в жизни... И я благодарна себе за то, что всегда сознательно выбираю свой путь, свою судьбу, своих людей. Никуда не спеша, не пугаясь предубеждений о возрасте, смене статусов, старости и ответственности, трудных временах. Я всегда доверяю себе и своим решениям и это лучшее, что я научилась делать за жизнь. Улыбнитесь нам с пузиком, потому что мы очень хотели поделиться светлой новостью в эти времена и сделать ваш день немного теплее", - написала Лавика.

Будущая мамочка также поделилась трогательными фото с заметно округлившимся животиком.

Что известно о певице Лавике

Лавика стала известной после участия в третьем сезоне "Фабрики звезд" в 2009 году. В 2011 году она получила музыкальную премию "Хрустальный микрофон" в номинации "Прорыв года". Артистка была замужем за певцом Владимиром Борисенко. Однако их брак распался, а в мае этого года Любовь во второй раз вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий Вознюк.

