Неверная организация пространства, избыток предметов на виду, плохое освещение и ошибки в планировке визуально "сжимают" помещение. Это можно исправить.

Тесная кухня — это не обязательно маленькая кухня. Даже просторное помещение может казаться стесненным, если его неправильно оформить или организовать — будь то планировка, дизайн или просто способ использования пространства.

Хорошая новость: вам не нужен капитальный ремонт, чтобы "расширить" кухню визуально, пишет The Spruce. Дизайнеры интерьеров объяснили, почему кухня может казаться перегруженной и что с этим делать.

Слишком много вещей на столешницах

Это распространенная ошибка: хочется держать под рукой кофемашину, чайник и другие полезные мелочи. Но чем больше предметов на рабочей поверхности, тем меньше места остается для работы.

"Люди часто оставляют мелкую технику на ценной рабочей поверхности, даже если почти ей не пользуются", — отмечает дизайнер интерьеров Кэндис Стрэттон.

Простое решение — оставить на виду только те приборы, которыми вы пользуетесь каждый день, а остальные убирать в шкафы.

Плохое освещение

Удивительно, но слабый или неправильно расположенный свет делает кухню визуально меньше.

"Если задняя часть столешницы у стены не освещена, она будто исчезает", — объясняет Стрэттон.

Попробуйте заменить тусклые лампочки (учтите допустимую мощность). Или установите подсветку под шкафами, чтобы высветить темные зоны. Над рабочими поверхностями можно повесить подвесные светильники.

Тяжелые навесные шкафы

Когда стены перегружены визуально, глазу негде отдохнуть.

"Тяжелая линия верхних шкафов создает ощущение давления сверху, особенно в маленьких кухнях или при темных фасадах", — отмечает дизайнер Жаклин Серди Моррисон.

Исправить это сложнее: можно убрать часть навесных шкафов, заменить дверцы стеклянными или добавить открытые полки. А можно решиться и вовсе отказаться от "верхов" — кухня станет визуально легче.

Неудачная планировка

По словам Стрэттон, это самая распространенная и самая дорогая ошибка.

Если вы строите или переделываете кухню, подумайте о потоках движения. Не приходится ли людям заходить в рабочий треугольник, чтобы пройти в другую комнату или выйти на улицу? Не мешает ли открытие холодильника готовящему?

"Оставляйте достаточно места для перемещения", — советует она. Кухня может быть небольшой, но обязана быть грамотно спланирована.

Неправильное зонирование

В каждой кухне есть зоны: для хранения, подготовки, готовки, уборки. Если они накладываются друг на друга, появляется хаос — и ощущение тесноты.

"Плохое зонирование создаёт ненужные "пробки" и делает кухню визуально меньше, чем она есть", — говорит Моррисон.

Решение — увеличить расстояние между зонами, особенно на острове, где беспорядок заметнее всего.

Остров в маленькой кухне

"Нет ничего хуже, чем попытка впихнуть остров туда, где ему не место", — считает дизайнер Чейзити Сентено.

Это ухудшает циркуляцию и создает узкие проходы. Если кухня маленькая — подумайте об альтернативах: "башни" с техникоместами, подъемные механизмы в нижних шкафах и т.п.

"Для острова нужно минимум 106 сантиметров свободного пространства со всех сторон и не меньше трех барных стульев. Если не получается — откажитесь от острова", — советует она.

Неорганизованные ящики и шкафы

Когда открываешь шкаф и на тебя вываливаются крышки контейнеров, кажется, что места мало — и мозг говорит: "Нужно больше пространства".

Решение — системы организации: вставки, делители, контейнеры. Чем проще достать предмет, тем меньше беспорядка.

Даже маленькое улучшение эргономики делает кухню ощущаемо просторнее.

