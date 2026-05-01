Ценность России для Китая как надежного источника энергии возросла после войны в Иране.

Лидер России Владимир Путин на следующей неделе отправится в Китай для переговоров с его лидером Си Цзиньпином, всего через несколько дней после визита президента Дональда Трампа в Пекин.

Как пишет The New York Times, пресс-служба Кремля заявила, что Путин внимательно следил за визитом Трампа и с нетерпением ждет обсуждения важных вопросов с Си Цзиньпином во время двухдневного визита. Российские официальные лица несколько дней говорили о визите Путина в Китай, но даты были объявлены только в субботу. Китай уже подтвердил, что поездка состоится.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поездка даст Москве "хорошую возможность обменяться мнениями о контактах, которые Китай поддерживал с американцами". Кремль сообщил, что два лидера обсудят двусторонние вопросы, обменяются мнениями по "основным международным и региональным проблемам" и подпишут ряд двусторонних документов.

NYT отмечает, что у России несбалансированные экономические отношения с Китаем. На Россию приходится лишь около 4 процентов международной торговли Китая – меньшая доля, чем у Вьетнама. В то же время, Пекин пытается сохранить хотя бы видимость равенства. Ценность России для Китая как надежного источника энергии возросла после войны в Иране, которая поставила под угрозу мировые поставки нефти и природного газа.

В течение многих лет Россия настаивала на том, чтобы Китай согласился на строительство газопровода, который соединил бы ее сибирские месторождения с внутренними районами Китая через Монголию. Но Пекин колебался, опасаясь, что этот трубопровод сделает Китай слишком зависимым от одного поставщика. При этом, 9 мая Путин заявил, что Россия и Китай "очень близки к соглашению о значительном шаге вперед в сотрудничестве в нефтегазовой отрасли".

Путин также заявил, что Москва внимательно следит за планами визита Трампа в Пекин и надеется, что не будет "никаких незаконных санкций или эскалации экономической напряженности" между Соединенными Штатами и Китаем. В результате поездка Трампа завершилась в пятницу без каких-либо важных заявлений.

Андрей Кортунов, российский эксперт по международным делам из связанного с Кремлем Валдайского дискуссионного клуба, заявил, что переговоры между Путиным и Си "вероятно, не всегда и во всех аспектах будут легким разговором". Но при этом он добавил, что "нынешняя ситуация также создает дополнительные возможности для России".

Отношения США России и Китая

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин прибудет в Пекин 19–20 мая, где он проведет переговоры с Си Цзиньпином на фоне активной международной дипломатии США и Китая. Эти переговоры могут еще больше укрепить альянс между Москвой и Пекином на фоне глобальной напряженности.

Тем временем Reuters пишет, что Китай фактически вышел победителем после переговоров Трампа и Си. Визит президента США в Пекин дал скромные результаты, однако он показал очевидную выгоду для Китая: страны вернулись к привычному экономическому и стратегическому противостоянию.

