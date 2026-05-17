Китай фактически вышел победителем после переговоров Трампа и Си, - Reuters

Эксперты считают, что этот саммит продемонстрировал стабильность, но не изменил тупиковую ситуацию.

Визит президента США Дональда Трампа в Пекин на этой неделе, скорее всего, дал скромные результаты, однако он показал очевидную выгоду для Китая: после крайних проявлений прошлогодней торговой войны страны вернулись к привычному экономическому и стратегическому противостоянию. Об этом пишет Reuters.

По словам журналистов, двухдневные переговоры между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином доказали, что даже после введения президентом США пошлин в "День освобождения" и последующего смягчения торговых отношений, которого обе стороны достигли в конце прошлого года, Вашингтон и Пекин до сих пор находятся в противостоянии, которое Трамп унаследовал, начав свой второй срок.

"Для Соединенных Штатов это означает, что наиболее тревожные аспекты отношений - от того, что они считают меркантилистской торговой политикой Пекина, до его усилий по усилению военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе - остаются в основном нерешенными", - подчеркнули в материале.

В то же время для Си это является определенной передышкой и возвращением к более предсказуемым вызовам. Издание напомнило, что китайский лидер описал изменения на этой неделе новой концепцией отношений между странами, которую назвал "конструктивной стратегической стабильностью".

Как отметил эксперт по Китаю в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди, Китай вышел победителем, учитывая отход администрации Трампа от дерзкой торговой политики, которую она проводила с начала 2025 года

"По сравнению с тем, где мы были год назад, когда у нас были 145-процентные пошлины, а США действительно пытались заставить Китай и остальной мир коренным образом измениться, у нас произошла контрреволюция, и мы вернулись к стабильности", - сказал он.

Кроме того, встреча не привела к каким-либо публичным обязательствам со стороны Китая по оказанию помощи США в прекращении войны в Иране, которая взбудоражила мировые рынки и подорвала рейтинг одобрения Трампа.

"Саммит продемонстрировал стабильность, но оставил без изменений ситуацию, зашедшую в тупик. Он дал скромные, пригодные для продвижения и контролируемые результаты, что является практически всем, на что сейчас способны отношения между США и Китаем", - высказался эксперт по вопросам Китая в Фонде защиты демократии Крейг Синглтон.

В то же время, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, представитель Белого дома подчеркнул:

"Президент Трамп использовал свои позитивные отношения с президентом Китая Си, чтобы принести конкретные результаты для американского народа".

Также он упомянул о продаже самолетов Boeing и соглашениях в аграрной сфере, направленных на расширение американского экспорта.

По мнению аналитиков, во время прошлогодней торговой войны Трамп, скорее всего, переоценил силу пошлин как средства принуждения Китая к односторонним уступкам. В то же время Пекин ответил собственным повышением пошлин и угрожал перекрыть поставки критически важных минералов, необходимых американской промышленности, что привело к напряженному противостоянию.

В свою очередь, источник Reuters сообщил, что ни одна из сторон не вынесла на обсуждение во время саммита ничего значительного, отметив, что некоторые коммерческие соглашения могут быть отложены на осень, когда Си совершит ответный визит в Белый дом.

Кроме того, профессор международных отношений в Пекинском университете Ренмин Цуй Шоуцзюнь подчеркнул, что для Китая эти встречи стали позитивным шагом в направлении четкой конкуренции.

"Саммит показал, что Вашингтон и Пекин больше не стремятся вернуть китайско-американские отношения к золотой эпохе сотрудничества, а наоборот, признают долгосрочный характер конкуренции и разногласий", - сказал он.

В то же время издание Le Monde писало, что Си Цзиньпин использовал визит Трампа, чтобы продемонстрировать слабость США. Журналисты считают, что Пекин использовал встречу для того, чтобы показать миру: Китай сегодня выглядит более стабильной и предсказуемой силой на фоне внешнеполитических кризисов, связанных с администрацией Трампа.

В то же время министр иностранных дел КНР Ван И признал, что Трамп и Си говорили об Украине на встрече. По его словам, сложные проблемы не имеют простых решений, и мирные переговоры не могут быть завершены "одним махом".

"Китай и США готовы и в дальнейшем поддерживать коммуникацию и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", - подчеркнул чиновник.

