Мирный план США разработан по образцу соглашения о прекращении огня в Газе.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается противостоять потенциально унизительной мирной сделке, которую предложили американские чиновники, сообщает Bloomberg.

Источник, знакомый с ситуацией рассказал, что президент Украины должен принять соглашение, разработанное по согласованию с Москвой. В четверг, 20 ноября, Зеленский проведет переговоры в Киеве с американскими военными во главе с министром армии Дэном Дрисколлом.

По словам лиц, знакомых с вопросом, американская делегация, которая уже провела ряд встреч в Украине, в частности, с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главнокомандующим Вооруженных сил Александром Сирским, рассмотрит способы заставить Россию прекратить боевые действия.

План администрации президента США Дональда Трампа по возобновлению переговоров предусматривает 28 пунктов. Он разработан по образцу соглашения о прекращении огня в Газе.

Издание отмечает, что в плане изложены известные требования России об уступках, которые Киев неоднократно называл неприемлемыми, поэтому и не было до сих пор достигнуто прекращение огня в Украине.

Как говорится в статье, Зеленский сталкивается с давлением со стороны США, которые требуют от него пойти на уступки, чтобы остановить войну. Также он готовится к встрече с депутатами своей партии чтобы попытаться успокоить общественный гнев, вызванный коррупционным скандалом.

Отмечается, что расследование уже заставило двух министров правительства уйти в отставку.

По данным источника издания, Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Рустем Умеров встретился с Уиткоффом в начале этой недели в Майами и был проинформирован о плане, который кажется выгодным для России.

Спецпосланник президента США тайно работал над планом в течение месяца, учитывая предложения как от украинцев, так и от россиян относительно условий, приемлемых для прекращения войны. Высокопоставленный чиновник США отметил, что обеим сторонам придется пойти на уступки.

Ранее УНИАН сообщал, что аналитик и журналист Сергей Гармаш считает, что публикация "мирного плана" США является "сливом" от россиян, чтобы эти планы не были реализованы. Гармаш предполагает, что очередной отказ Украины согласиться на предложенные условия заставит, по мнению россиян, отказаться президента США от Украины. Аналитик добавил, что это, по его мнению "очередной развод Кремля" для Трампа и его администрации.

Также мы писали, что страны Европы не поддерживают "мирный план", который предлагают в США. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что украинцы хотят справедливого мира, а он не может быть капитуляцией. Как отмечает Reuters, США выбрали крайне неудобный для Киева момент, чтобы попытаться навязать этот "мирный план".

