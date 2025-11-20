По данным, Дрисколл будет изучать в Украине "усилия, направленные на прекращение войны".

Администрация президента США Дональда Трампа возобновляет усилия с целью прекращения войны в Украине. Издание The Washington Post ссылаясь на лиц, знакомых с ситуацией, сообщает, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф тихо продвигает пересмотренный мирный план, в котором есть определенные положения, которые не устраивают Киев.

Издание добавляет, что высокопоставленные военные чиновники США выполняют необычное дипломатическое задание в Киеве. Амеркианскую делегацию возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, он является высшим чиновником Пентагона.

Отмечается, что его прибытие в Киев в среду, 19 ноября, произошло после тайной встречи в Майами на прошлых выходных между специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и советниками президента Украины Владимира Зеленского.

Источники рассказали изданию, что прорыв кажется маловероятным, так как в последнем предложении, которое презентовал Уиткофф содержится несколько уступок, которые Зеленскому будет трудно одобрить. В частности, речь идет о значительной потере территории и строгих ограничениях для украинских вооруженных сил.

В материале говорится, что сейчас Зеленский ослаблен большим коррупционным скандалом, в который втянуты несколько его близких соратников. В дополнение, это произошло в то время, когда Россия не прекращает свой темп изнурительных ударов по стране.

Поэтому, предполагает издание, все эти проблемы могут оставить украинского лидера без хороших вариантов, поскольку американские политики оказывают на него все большее давление, чтобы он согласился на соглашение о прекращении войны.

Указывается, что государственный секретарь США Марко Рубио в среду вечером прокомментировал этот план и отметил, что впереди еще много дискуссий.

"Завершение такой сложной и смертоносной войны, как война в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями, а достижение устойчивого мира потребует от обеих сторон согласиться на сложные, но необходимые уступки", - написал Рубио в соцсети Х.

Высокопоставленный чиновник администрации рассказал изданию, что министр армии, который путешествует с двумя высшими генералами США, передаст свои выводы Белому дому.

При этом, издание поделилось, что представители Белого дома, Администрации Президента Украины и Посольства Украины в Вашингтоне не ответили на их запросы о предоставлении комментариев относительно этих событий.

По словам представителя министерства обороны США, в Украине Дрисколл будет изучать "усилия, направленные на прекращение войны". Он описал поездку как "миссию по изучению ситуации".

"Мирный план" США по завершению войны в Украине: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что источник в Белом доме рассказал NBC News, что глава Белого дома Дональд Трамп одобрил план окончания войны между Россией и Украиной, который состоит из 28 пунктов. Отмечается, что для того, чтобы его составить, американские чиновники проводили консультации с россиянами. Примечательно, что план высокопоставленные представители администрации Трампа втайне разрабатывали в течение последних нескольких недель. Однако, как отмечает издание, он еще нуждается в обсуждении с обеими сторонами.

Также мы писали, что по данным источников The Economist план США предлагает Украине сокращение численности войск до 40% от нынешнего уровня. То есть, из нынешних 800 тысяч предлагается оставить до около 300 тысяч военных. При этом, от России не требуется соответствующего сокращения армии.

Кроме этого, Украине могут запретить владение несколькими классами вооружений, включая системы большой дальности, которые могут добраться до Москвы и Санкт-Петербурга.

Иностранные войска не будут присутствовать в Украине, русский язык должен быть объявлен вторым государственным. Также требуется восстановление Русской православной церкви.

