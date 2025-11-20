Европейцы считают план Дмитриева-Виткоффа требованием капитуляции Украины.

Европейские страны выступили против "мирного плана" для Украины, в тайне разработанного представителями России и США. В нынешнем виде он скорее напоминает требование капитуляции Киева, считают в Европе. Об этом пишет Reuters.

В четверг министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза встретились в Брюсселе. Поскольку российско-американский "мирный план" не был обнародован официально, они комментировали его осторожно, но дали понять, что не согласны с требованиями тяжелых уступок со стороны Киева.

"Украинцы хотят мира - справедливого мира, который уважает суверенитет каждого, прочного мира, который не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. Но мир не может быть капитуляцией", - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как отмечает Reuters, США выбрали крайне неудобный для Киева момент, чтобы попытаться навязать этот "мирный план": украинская армия отступает на фронте, а правительство Зеленского ослаблено коррупционным скандалом.

Материал дополняется...