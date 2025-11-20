По мнению Гармаша, Россия специально "слила" этот план, понимая, что он нереален.

Публикация так называемого "мирного плана" для Украины - это "слив" от россиян, чтобы эти документы не были реализованы. Об этом в эфире "Киев 24" сказал аналитик и журналист Сергей Гармаш, отвечая на вопрос относительно этого плана.

"Виткофф, как один из разработчиков этого плана, сделал сообщение в сети Х, что скорее всего, это стало известно журналисту статьи, из которой миру вообще стало известно об этом плане, от К. И потом Виткофф сразу удалил эту запись. Из чего журналисты Sky News делают вывод, что он думал, что частное сообщение, что это не публичное, поэтому он сразу убрал", - отметил Гармаш.

По его словам, этот факт указывает на то, что "публикация этого плана - это "слив". "И "слив" не американцев, а россиян. А американцы уже реагировали на это", - сказал аналитик.

Он также подчеркнул, что "если россияне "сливают" какие-то внутренние документы, то для того, чтобы эти документы не сработали, чтобы они не были реализованы".

"Я думаю, Россия специально "слила" этот план, понимая, что он нереален. И провоцируя нас на то, чтобы сейчас сказать: "Нет, мы не будем его выполнять", и таким образом возбудить Трампа и противопоставить против себя", - отметил Гармаш.

Также относительно того, что одним из пунктов этого плана якобы является то, что Донбасс могут сдавать в аренду, он отметил, что для России "платить нам - не вариант". "Победители" не платят, понимаете? Россия записала эту территорию Донбасса в административных границах Донецкой и Луганской областей в свою конституцию как свою. Она не может платить Украине за аренду своей территории", - пояснил аналитик.

Так, добавляет он, это "развод для Трампа, для американской Администрации - очередной развод со стороны Кремля".

Новый "мирный план" для Украины

Как сообщал УНИАН, накануне через западные средства массовой информации в публичное пространство "слили" отдельные пункты "мирного плана" для Украины, который тайно был разработан якобы специальными представителями России и Соединенных Штатов Америки - Кириллом Дмитриевым и Стивом Уиткоффом.

Этот план якобы предусматривает, в частности передачу Донбасса под контроль России, замораживание линии контроля в Запорожской и Херсонской областях, значительное сокращение украинской армии и официальный статус русского языка в Украине.

В то же время европейские страны выступили против такого "мирного плана" для Украины. В Европе считают, что в нынешнем виде он скорее напоминает требование капитуляции Киева.

