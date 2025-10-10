Путин и Трамп заочно обменялись любезностями.

В день, когда Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине, Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись любезностями на теме Нобелевской премии мира.

Так, российский диктатор выступил с речью, в которой раскритиковал Нобелевский комитет и похвалил Трампа за его мирные усилия.

"Достоин или недостоин действующий Президент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца всё, к чему Дональд стремился, всё, о чём он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие", - в частности сказал Путин.

Видео с этой речью Путина президент США опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social и написал: "Спасибо президенту Путину!"

Трамп и Нобелевская премия

Как писал УНИАН, в Белом доме возмутились из-за того, что Нобелевская премия мира за этот год была присуждена политическому деятелю из Венесуэлы, а не Трампу. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун обвинил Нобелевский комитет в том, что там политику ставят выше мира.

Интересно, что Трамп даже теоретически не мог получить нынешнюю нобелевку, поскольку те "подвиги" в области миротворчества, которые он себе приписывает, происходили в течение весны-лета. А список кандидатов на нобелевскую премию окончательно формируется до 31 января. То есть премия мира не выдается за достижения текущего года: она всегда является наградой за достижения предыдущих лет.

