В Европе бушует ужасная война, которая угрожает безопасности и свободе Германии, - Мерц

Канцлер Германии также напомнил, в каких условиях приходится украинцам уже четвертый год подряд встречать Новый год.

Война в Украине является частью плана России против всей Европы, заявил в своем новогоднем обращении к гражданам канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Deutsche Welle.

По мнению канцлера Германии, война в Украине угрожает и безопасности его страны.

"В Европе бушует ужасная война. Это война, которая непосредственно угрожает нашей свободе и безопасности", - сказал Мерц.

Также немецкий канцлер напомнил, что украинцы уже четвертый год подряд будут встречать Новый год в сложных условиях, под вражескими ракетами и в страхе за родных.

"Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неумолимой жестокостью. Четвертый год подряд украинцы будут праздновать Новый год в самых неблагоприятных условиях - многие без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родных", - отметил Мерц.

Он добавил, что это не какая-то делака война, которая не касается Германии. Он выразил мнение, что вторжение в Украину является частью плана России против Европы.

"И это не какая-то далекая война, которая нас не касается. Потому что мы все четче видим: вторжение России было и остается частью плана, направленного против всей Европы. Ежедневно, в том числе и Германия подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам", - рассказал немецкий канцлер.

Германия и Украина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что немецкое издание der Spiegel получило данные стенограммы телеконференции президента Украины Владимира Зеленского с европейскими союзниками перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. В частности, Мерц советовал Зеленскому найти способы договориться с США о территориальных уступках, гарантиях безопасности и восстановлении. В то же время, канцлер Германии якобы просил президента Украины "не заходить слишком далеко" и одновременно быть "осторожным". Издание добавило, что в Берлине скептически относятся к возможной отправке немецких солдат в Украину, пока не будут четко определены основные положения возможного мирного соглашения с Россией.

Также мы писали, что вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур призвал поставить в Украину крылатые ракеты Taurus накануне встречи Зеленского и Трампа. Нурипур подчеркнул, что отказ предоставить Украине крылатые ракеты стоит человеческих жизней. Он заявил о необходимости усилить давление на Путина со стороны ЕС. Немецкий политик считает, что российский диктатор не хочет мира и он ежедневно это показывает.

