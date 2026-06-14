Украина переломила ход войны против России, но есть нюансы, - The Times

По мере того, как Киев наращивает производство беспилотников и ракет, а потери Кремля растут, цена войны для России увеличивается.

Многие эксперты утверждают, что война Владимира Путина в Украине, возможно, приближается к решающей точке. Как пишет The Times, издержки становятся слишком высокими для России и Кремлю скоро предстоит сделать фундаментальный выбор: или радикально наращивать свои требования к российской экономике и обществу, или сократить свои военные цели.

"Существует ощущение, что всё более эффективные операции Украины, каналы поставок оружия – которые в значительной степени компенсировали потери американской техники – и продолжающаяся европейская поддержка доводят конфликт до точки, когда Россия столкнется с некоторыми неприятными дилеммами", - отмечается в статье.

The Times оценил, удалось ли Украине переломить ход войны и какие факторы ей в этом помогли.

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Личная сила

В основе оптимистичных заявлений из Киева лежит оценка того, что Украина сейчас убивает или навсегда выводит из строя больше солдат, чем Россия может завербовать. Украинская военная разведка оценивает уровень потерь врага в около 30 000 в месяц.

"Однако существует разница между числом погибших или окончательно выведенных из строя и более обширным показателем "потерь", который включает в себя многих раненых, которые могут быть вновь отправлены на передовую", - отмечает издание.

Рубен Стюарт, аналитик по сухопутной войне в IISS, отметил, что Украина оказывает высокое давление на российкую армию, и через несколько месяцев российские потери вполне могут превысить набор новобранцев.

"Но я бы пока не стал представлять это как поворотный момент", - говорит он.

Производство и технологии

На полях сражений сейчас доминируют беспилотники с видом от первого лица. Прошлой весной украинцы ставили перед собой цель производить 3,5 миллиона дронов в год, но теперь эта цель удвоилась.

Россия также поставила перед собой цель произвести чуть более 7 миллионов FPV-дронов в этом году. Если Украине удастся достичь своей цели, она нивелирует то, в чем до сих пор у России было преимущество.

Аналогично, Москва в прошлом году значительно увеличила производство ударных дронов дальнего действия "Герань. Однако и здесь инвестиции, в том числе европейские компании, позволяют Украине наверстать упущенное.

Starlink: важнее, чем битва

В феврале были предприняты шаги по прекращению использования Россией спутниковой системы Starlink.

Аналитик по беспилотникам Фабиан Хинц считает, что отключение Starlink для России оказало "значительное влияние на войну беспилотников на Украине". Теперь, по его словам, "Украина обладает уникальным преимуществом", особенно в диапазоне 50-200 км, где цели находятся слишком далеко для использования других методов управления, таких как оптоволоконные кабели, предпочитаемые россиянами".

Цена победы

Для Кремля совокупные последствия глубоких ударов Украины, массовых убийств российских солдат и непрекращающейся гонки вооружений означают растущие расходы на войну. Необходимы средства для ремонта поврежденных топливных хранилищ, выплаты компенсаций вдовам погибших солдат, увеличения бонусов, необходимых для привлечения новобранцев, и закупки технологий для оружейных заводов.

Что закончится раньше: война в Украине или Владимир Путин?

По мере нарастания напряженности в российском обществе усиливается цензура и ограничивается использование социальных сетей. Но давно стало ясно, что общественное мнение вряд ли сможет повлиять на Путина. На самом деле, он продемонстрировал готовность пожертвовать сотнями тысяч солдат, исключив из своего присутствия всех, кроме небольшой группы советников, людей, известных скорее своей покорностью, чем оригинальностью мысли.

Тем не менее, капитан Джон Форман, британский военный атташе в Москве, считает, что у российского лидера всё ещё есть варианты эскалации войны. В частности, он может обратить свое внимание на другое направление – НАТО. Страны Балтии всё чаще сталкиваются с вторжениями беспилотников, а в пятницу Швеции пришлось поднять в воздух истребители для перехвата двух российских боевых самолётов.

Война в Украине - новости

Западные аналитики отмечают, что Россия приближается к пределу возможностей своей системы вербовки добровольцев для фронта, из-за чего в Кремле все серьезнее встает вопрос о новой волне принудительной мобилизации.

Тем временем РФ усидивает удары по Украине, пользуясь ее дефицитом ракет-перехватчиков. Россия увеличила количество запусков баллистических ракет с 74 в 2023 году до почти 600 в 2025 году. Если Москва сохранит этот темп, то до конца года количество запущенных баллистических ракет составит около 900 единиц.

В то же время компания Lockheed Martin, которая производит PAC-3, сообщала, что в 2025 году она поставила в общей сложности 620 таких ракет по всему миру. Точно неизвестно, сколько таких ракет осталось у Украины, но в издании заявили, что на конец июня прошлого года в арсенале Украины их оставалось всего 16 единиц.

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