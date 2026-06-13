Путин и Трамп попали в одну и ту же ловушку, - The Washington Post

Лидеры, попавшие в такую ловушку власти, представляют опасность, считает обозреватель.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин оказались в ловушке собственных ошибок и не могут завершить войны, которые сами же развязали. К такому выводу пришел обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, анализируя ситуацию вокруг двух крупнейших конфликтов в мире.

Как пишет автор, оба лидера считали, что их противники капитулируют через несколько недель, оба проигнорировали предупреждения советников о том, что победа не будет легкой, оба до сих пор убеждены, что могут диктовать условия, даже несмотря на то, что шансы на полный успех все уменьшаются.

"И чем ближе каждый из них подходит к отступлению, тем больше им кажется, что они побеждают", – подчеркнул Игнатиус.

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По его мнению, ловушка Трампа становится все более очевидной с каждым днем. Он говорит: "Это буквально написано на его лице". Автор напомнил, как президент США, вероятно, не зная, как найти выход из ситуации вокруг Ирана, раздражился в интервью ведущей NBC Кристен Велкер и досрочно покинул студию.

Путин, по словам Игнатиуса, "является его зеркальным отражением в отрицании реальности". Мол, он до сих пор называет войну против Украины "СВО" и убежден, что сможет заставить Киев согласиться на его требования. В то же время, утверждает аналитик, в Кремле все больше чиновников сомневаются в успешности выбранного курса, хотя открыто противоречить президенту РФ не решаются.

"Лидеры, попавшие в такую ловушку власти, опасны. Они не могут признать собственные ошибки и исправить их, поэтому продолжают двигаться вперед. Они питаются лестью. Они презирают "мягкую силу" и из-за этого теряют ее. Они отталкивают старых союзников и одновременно наживают новых врагов", – предупредил обозреватель.

В чем опасность

Он считает, что Трамп колеблется между угрозами уничтожить иранскую цивилизацию и предложениями Тегерану настолько щедрых условий, что они вызывают беспокойство у союзников в Персидском заливе. Как говорится в материале, он, похоже, готов даже отказаться от своего партнера в войне с Ираном – премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Между тем, как отмечает аналитик, "стратегия Путина в Украине превратилась в настоящую мясорубку", ведь Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч убитых и раненых, но он продолжает отправлять новые подразделения на фронт в надежде на прорыв. А следующим его ужасным шагом могут стать массированные бомбардировки Киева и других городов.

Путина уже критикуют в России

Обозреватель отметил, что в последнее время в России начали звучать более откровенные критические оценки войны. В частности, президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин признал, что непонимание Украины создало для Москвы серьезные проблемы.

"Наше собственное незнание или непонимание наших соседей будет создавать совершенно ненужные проблемы. Украина демонстрирует, насколько опасным может быть такой подход", – писал он.

Самая острая критика политики Путина прозвучала в майской статье руководителя одного из центров Высшей школы экономики в Москве Василия Кашина.

"Цель "ликвидации антироссийского режима" в Украине на данном этапе принципиально недостижима без полной длительной военной оккупации всей страны. Для России это технически невозможно", – написал он.

Первые признаки бунта

По словам автора, Путин и Трамп продолжают двигаться вперед. Они не могут признать поражение в Украине или Иране, но в то же время не могут найти путь к победе.

"Цена этих "бесконечных войн" растет с каждым месяцем, и они уже породили первые признаки политического бунта как в Москве, так и в Вашингтоне", – пишет он.

Игнатиус подчеркнул, что оба лидера регулярно атакуют критически настроенные СМИ. Путин, в частности, усилил контроль над интернетом и ограничил работу Telegram. Трамп же почти не упускает случая атаковать журналистов, как это было во время его спора с Кристен Велкер, когда он назвал прессу "лживой, грязной и коррумпированной".

"Впрочем, существуют определенные пределы. Трамп, несмотря на всю свою агрессивную риторику, не может помешать журналистам публиковать критические материалы. А Путин вынужден учитывать, что слишком жесткое подавление интернета может спровоцировать настоящий бунт", – считает автор.

Войны в Украине и Иране войдут в историю как масштабные ошибки

По его мнению, войны в Иране и Украине, вероятно, войдут в историю как масштабные ошибки, подобно вторжению США в Ирак в 2003 году.

"Демократии обладают способностью исправлять такие ошибки, и уже сейчас можно увидеть признаки такого процесса в Соединенных Штатах. Но Россия похожа на кипящий котел с плотно закрытой крышкой", – высказался обозреватель.

По его словам, оба лидера пришли к власти с обещаниями сделать свои страны великими снова, а теперь каждый из них вынужден расплачиваться за последствия ненужных и безрезультатных войн, которые принесли всем сторонам лишь страдания.

Неудачи Путина и Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, Путин случайно сделал то, что было худшим вариантом для него – он фактически закалил дух украинского народа, существование которого сам же отрицает. Такое мнение высказал британский обозреватель Чарльз Мур. Он обратил внимание на то, что вторжение РФ в Украину дало результат, противоположный ожиданиям Кремля. Вместо уничтожения украинской идентичности война лишь укрепила национальное единство.

Также мы писали, что на фоне войны в Иране инфляция в США бьет рекорды из-за цен на бензин. Реальная стоимость зарплат американцев снижается – все больше потребителей используют собственные сбережения для финансирования расходов. По оценкам экономистов, индекс потребительских цен вырос за 12 месяцев до мая на 4,2%. Это самый большой годовой рост ИПЦ с апреля 2023 года.

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