Начало работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины "не целиком в руках" Совета Европы. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который напомнил, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил Страсбург, где было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной о создании Трибунала.

"Это был действительно очень важный момент для Совета Европы, думаю, для Украины и для всего европейского континента. Но самым важным было подписание двустороннего соглашения между Советом Европы и Украиной о создании Трибунала", - сказал Берсе.

По его словам, после подписания соглашения началась масштабная подготовительная работа. "Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для Трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале. И мы сейчас пытаемся, и надеюсь, что вскоре это станет возможным, профинансировать этот первый шаг", - сообщил генсек.

В то же время Берсе подчеркнул, что запуск процесса зависит от поддержки государств-членов. Ведь запустить его можно будет после того, как ряд государств присоединится и начнет активно работать в этом направлении.

"Эта часть уравнения не в наших руках. Мы приводим аргументы. Мы призываем государства-члены и не члены присоединяться к нам. И это можно будет запустить, как только государства активно присоединятся в этом направлении, с бюджетом и также с ратификацией расширенного частичного соглашения, которое позволит государствам присоединиться. Именно это должно произойти сейчас. С нашей стороны мы готовы. Мы можем начать мгновенно. Но нам нужна поддержка", - сказал он.

Кроме того, отвечая на вопрос, может ли Трибунал заработать в 2026 году, Берсе отметил, что не может предсказать точные сроки, ведь "это не вполне в наших руках".

Создание Спецтрибунала - подробности

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлениям России и президента страны Владимира Путина. К работе над созданием Спецтрибунала присоединились 39 государств, Европейский Союз и Совет Европы.

Марк Эллис, исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву отметил, что пока Путин остается у власти, Трибунал не сможет преследовать его. В то же время у таких преступлений нет срока давности, и международное правосудие всегда играет в долгую.

