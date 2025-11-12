Планировалось, что специальный международный трибунал по Украине появится в Нидерландах.

Идея Совета Европы о создании международного трибунала по Украине может так и не быть реализована из-за проблем с бюджетом, сообщило издание Euronews, ссылаясь на собственные источники.

Они рассказали, что странам Европы трудно поддерживать свои финансовые обязательства без поддержки США. Создание специального трибунала было согласовано на двусторонней основе Советом Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским в июне текущего года.

Отмечается, что для его эффективного функционирования потребуется финансирование со стороны многочисленных партнеров. Но у европейских доноров есть опасения, что США продолжат свою политику устранения от участия в многосторонних программах. Это может осложнить их усилия по сбору средств.

Издание поделилось, что хотя Совет Европы официально состоит из 46 членов, любая страна, которая захочет, может участвовать в работе Специального трибунала. Поэтому, они решили поинтересоваться, заинтересована ли администрация США в присоединении, но ответа не получили.

Три источника поделились с изданием, что в связи с сокращением со стороны Вашингтона финансирования Украине реализация трибунала оказалась под угрозой. Однако, они отметили, что этот вопрос еще рассматривается в частном порядке.

Сейчас европейцы понимают, что им придется делать сложный выбор относительно того, какие проекты финансировать, потому что основная часть финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине ложится на их плечи.

Источники, знакомые с этим вопросом поделились, что Совет Европы сначала представил проект бюджета, который включает общие операционные расходы трибунала в размере примерно 75 миллионов евро в год. Он должен появиться в Нидерландах. Поэтому нужны будут дополнительные расходы на финансирование помещения и безопасности.

Собеседники отметили, что Евросоюз должен был бы выделять ежегодно 10 миллионов евро собственного взноса.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лиц, которые работают в российских правительственных структурах. Например, в списке указан финансист приближенный к российскому главе Кирилл Дмитриев. Зеленский добавил, что начинается работа в отношении российских издательств, которые работают на оправдание агрессии и распространение пропаганды в мире.

Также мы писали, что журналисты провели расследование и выяснили, что по меньшей мере 24 родственника российского диктатора Владимира Путина занимают должности в государственных структурах, энергетических гигантах и банках. Отмечается, что это рекорд за последнее столетие среди российских правителей. Например, дочери Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова возглавляют структуры, связанные с государственными научными и технологическими фондами.

