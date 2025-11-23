По его мнению, Путин хочет переждать, сопротивляясь дипломатическим инициативам в надежде истощить союзников Киева.

Соединенные Штаты Америки все еще могут помочь обеспечить для Украины лучший результат в войне, если американский президент Дональд Трамп сфокусирует свое дипломатическое давление не на правительстве Украины, а на России.

Такое мнение в комментарии CNN высказал бывший посол США в Украине Билл Тейлор. По его словам, при условии достаточной поддержки со стороны США, у страны есть воля противостоять российской агрессии.

"На Путина нужно оказывать давление, чтобы он прекратил эту войну, и президент Трамп может это сделать", – акцентировал бывший дипломат.

Он добавил, что Трамп "сможет положить конец этой войне", если будет оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина. Тейлор считает, что сейчас правитель РФ хочет переждать, сопротивляясь дипломатическим инициативам в надежде истощить союзников Киева.

В то же время он выразил уверенность в решимости украинцев и лидеров Европы:

"Если американцы продолжат поддерживать украинцев и предоставлять им санкции (против России, – ред.) и оружие, с помощью которых они смогут оказывать давление на Путина, то они смогут победить".

"Мирный план" Трампа: другие заявления

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Трамп будет давить и на Украину, и на Россию в стремлении положить конец войне. При этом он отметил, что "в конечном итоге он (Трамп, – ред.) обеспечит, чтобы Украина стала свободным, суверенным государством, способным защитить себя от будущих агрессий".

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложенный США план по завершению войны является хорошей основой, но его нужно пересмотреть с привлечением представителей Европы.

