Прежде всего, европейские лидеры не согласны с предложением о признании всего Донбасса и Крыма российскими.

По мнению европейских лидеров, по меньшей мере четыре пункта "мирного плана", разработанного Соединенными Штатами для Украины, должны быть изменены. Об этом пишет BILD.

Прежде всего, европейцы не согласны с предложением о разделении территорий, а именно признание всего Донбасса и Крыма российскими.

"Вероятно, также будет обсуждаться предложенное сокращение украинских военных, которые уже безнадежно уступают численности российской армии", - говорится в материале.

Кроме того, у европейских лидеров вызывают сомнение предложенные США гарантии безопасности для Украины. Мол, гарантии, которые якобы должна предоставить Россия, не стоят бумаги, на которой они написаны. Ведь подобное соглашение было достигнуто еще в 1994 году, когда Украина отказалась от своего большого арсенала ядерного оружия, но впоследствии Россия все равно вторглась, пишет издание.

Еще один пункт, который хочет изменить Европа, касается замороженных российских активов на общую сумму около 300 миллиардов евро. Согласно плану Трамп не только хочет направить 100 миллиардов евро американских инвестиций в Россию, от которых США будут получать 50-процентную долю, но и создать новый американо-российский инвестиционный инструмент с помощью этих средств.

Как сообщал ранее УНИАН, США поставили Украине жесткий ультиматум, в связи с чем поздно вечером в пятницу состоялась экстренная встреча в резиденции временной поверенной в делах США Джули Дэвис. На ней присутствовали европейские дипломаты и представители США. По данным The Financial Times, США хотят, чтобы Украина согласилась на мирное соглашение уже до четверга, 27 ноября, и отметили, что возможности для переговоров ограничены. Между тем представители ЕС вместо заключения "мирного" соглашения требовали большего давления на Россию, однако американцы заявили, что предложенное - это лучшее, чего Украина может ожидать.

The Guardian присало, что США пригрозили значительно худшим соглашением, если Киев откажется от 28 пунктов. В частности, временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис сообщила европейским дипломатам, что, хотя условия соглашения являются суровыми для Украины, у Киева нет другого выбора, кроме как согласиться с ними, иначе придется столкнуться с худшими условиями в будущем.

