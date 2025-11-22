Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в стремлении достичь мира в войне между Россией и Украиной будет давить на обе стороны. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Но в конечном итоге он обеспечит, чтобы Украина стала свободным, суверенным государством, способным защитить себя от будущих агрессий. Слишком много было пожертвовано, чтобы любые переговоры могли привести к другому результату", – подчеркнул он в своем посте в соцсети Х.
Грэм добавил, что за тем, как завершится российско-украинская война, "пристально следят". Он отметил, что она не может побудить других к агрессии в будущем.
"Напоследок еще раз напомню, что украинские дети, похищенные путинской Россией, должны быть безопасно возвращены домой", – написал сенатор.
"Мирный план" по войне в Украине
Несколько дней назад ряд западных СМИ сообщили, что США и Россия тайно подготовили план по завершению войны. Впоследствии в Украине подтвердили, что действительно получили такой план от Вашингтона.
В медиа писали, что Штаты давят на Украину, чтобы она согласилась на предложенный "мирный план" до 27 ноября. Он предусматривает, в частности, отказ от Луганской и Донецкой областей – в том числе тех территорий, которые контролируются правительством Украины.
В целом, как сообщалось, план насчитывает 28 пунктов. Сам Трамп говорит, что требования не являются окончательными. По его словам, если Украина не согласится на него, ей придется "продолжать бороться изо всех сил".