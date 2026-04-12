Вопрос 'считанных километров': в Кремле пообещали продолжить войну после Пасхи

Спикер Кремля явно подыграл команде Трампа.

Россия не намерена отказываться от продолжения войны, но виновата в этом, конечно же, Украина. Такое заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, "СВО" будет будет продолжаться, "пока Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира с Россией".

"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня", - сказал он.

Песков не объяснил, почему Украина должна идти на какие-либо уступки ради мира, если войну начала и отказывается прекращать именно Россия.

При этом спикер Кремля сделал явную отсылку к недавним словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, видимо, пытаясь показать, что РФ и США находятся на одной стороне, и миру мешает именно Украина.

"Это действительно считанные километры... грубо говоря, там 17-18% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы", - сказал Песков.

Примечательно, что спикер Кремля фактически подтвердил, что Россия больше не претендует (по крайней мере публично) на Херсонскую и Запорожскую области.

Как писал УНИАН, ранее мнение о том, что война в Украине продолжается якобы из-за "нескольких квадратных километров", высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Тот самый, который в феврале 2025 года выбесил Зеленского в Овальном кабинете, заявив, что "видел сториз" и поэтому знает, что происходит в Украине.

Вместе с тем следует отметить, что Песков является самым бесполезным человеком в Кремле, и его слова не значат практически ничего. Свежий пример этого состоялся на днях. Утром 9 апреля Песков заявил журналистам, что решение о пасхальном перемирии Путиным якобы не принималось. А уже через несколько часов после этого Кремль объявил о перемирии.

Вас также могут заинтересовать новости: