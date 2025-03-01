Вчера вечером украинский президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским коллегой Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ходе встречи стороны обсуждали, как положить конец войне в Украине. Изначально диалог велся в доброжелательном ключе, пока в него не вмешался Вэнс. Он обвинил украинского президента в неблагодарности и желании продолжать воевать.

Зеленский хотел убедить США не вставать на сторону российского диктатора Путина. А вместо этого Трамп и Вэнс набросились на него, заявив, что он проявил неуважение, что привело к еще более глубокому обострению отношений с важнейшим военным союзником Украины.

После спора, за которым в прямом эфире наблюдал весь мир, Зеленский покинул Белый дом.

После завершения переговоров Трамп написал в посте на Truth Social, что "президент Зеленский не готов к миру" и "проявил неуважение к США".

Помимо отмененной пресс-конференции, нашумевшая сделка с США по добыче украинских полезных ископаемых не была подписана. Теперь ее судьба остается неизвестной.

Ниже приводим стенограмму обмена аргументами на повышенных тонах между Трампом, Зеленским и Вэнсом.

Президент США Дональд Трамп : Если бы я не общался с ними обоими [Зеленским и Трампом], у нас никогда не было бы сделки. Вы хотите, чтобы я говорил ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир, как у нас дела со сделкой?" Так не работает. Я не поддерживаю Путина. Я ни на чьей стороне. Я выступаю за Соединенные Штаты Америки и за благо всего мира. Я на стороне мира, и я хочу покончить с этим, с огромной ненавистью. Вы видите, какую ненависть он [Зеленский] испытывает к Путину? Очень сложно заключать сделку при такой ненависти. И я это понимаю. Но другая сторона тоже не влюблена него тоже. Так что это не вопрос выбора стороны, я должен быть на стороне мира. Я на стороне Европы. Я хочу посмотреть, сможем ли мы положить этому конец. Вы хотите, чтобы я был жестким? Я могу быть жестче, чем любой человек, которого вы когда-либо видели, но вы никогда не добьетесь сделки таким образом.

Вице президент США Джей Ди Вэнс : В течение четырех лет в Соединенных Штатах Америки у нас был президент, который выступал на пресс-конференциях и жестко говорил о Владимире Путине, а затем Путин вторгся в Украину и разрушил значительную часть страны. Путь к миру и процветанию - это, возможно, участие в дипломатии. Мы попробовали путь Джо Байдена, который заключается в том, чтобы бить себя в грудь и притворяться, что слова президента Соединенных Штатов имеют большее значение, чем действия президента Соединенных Штатов. Что делает Америку хорошей страной, так это участие Америки в дипломатии. Именно это и делает президент Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский : Я могу задать вам вопрос?

Вэнс : Конечно!

Зеленский : Да?

Вэнс : Да.

Зеленский : Окей. Он [Путин] оккупировал различные части Украины в 2014 году – восточные части страны, Крым. В это время был президент Обама, потом президент Трамп, потом президент Байден, а теперь президент Трамп, и он его [Путина] остановит. Но в 2014 году его никто не остановил. Он просто оккупировал и захватывал. Он убивал людей. С 2014 по 2022 год ситуация была такой же - люди умирали на линии соприкосновения, и никто его не остановил. У нас было много разговоров с ним, в том числе двусторонний разговор. Будучи новым президентом в 2019 году, я подписал с ним соглашение о прекращении огня - вместе с Макроном и Меркель. Все они сказали мне, что он никогда не пойдет [войной]. Мы также подписали с ним газовый контракт. Но после всего этого он нарушил соглашение о прекращении огня. Он убивал наших людей и не обменивался пленными. Мы подписали договор об обмене пленными, но он его не выполнил. О какой дипломатии, Джей Ди, вы говорите? Что вы имеете в виду?

Вэнс : Я говорю о той дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны.

Зеленский : (перебивая) Да, но если недостаточно сильны…

Вэнс : (перебивая) Господин президент, при всем уважении, я считаю, что это неуважение с вашей стороны - приходить в Овальный кабинет и пытаться разбираться в этом перед американскими СМИ. Прямо сейчас вы, ребята, заставляете призывников идти на передовую, потому что у вас проблемы с нехваткой мужчин - вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец этому конфликту.

Зеленский : Вы когда-нибудь были на Украине, чтобы увидеть, какие у нас проблемы? Приезжайте хоть раз.

Вэнс : Я действительно смотрел и видел сюжеты, и я знаю, что происходит, когда вы привозите людей в пропагандистский тур, господин президент. Вы не согласны с тем, что у вас были проблемы с призывом людей в ваши вооруженные силы? И вы считаете, что это уважительно - приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить уничтожение вашей страны?

Зеленский : Много вопросов. Начнем с первого. Во-первых, во время войны у всех есть проблемы, даже у вас. Но у вас хороший океан, и вы не чувствуете [проблем] сейчас. Но вы почувствуете их в будущем.

Трамп : (перебивая) Вы этого не знаете.

Зеленский : Дай Бог, чтобы у вас не было войны.

Трамп : Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не пытайтесь нам говорить, что мы почувствуем.

Зеленский : Я не пытаюсь. Я отвечаю на вопрос, который...

Трамп : Вы не в том положении, чтобы диктовать нам, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо.

Зеленский : Вы почувствуете влияние…

Трамп : Мы будем чувствовать себя очень хорошо и очень сильно. Вы сейчас находитесь не в самом лучшем положении.

Зеленский : С самого начала войны…

Трамп : Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении. Сейчас у вас нет карт.

Зеленский : Я не играю в карты.

Трамп : Вы играете в карты. Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной. Вы играете с третьей мировой войной, и то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к этой стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем, по мнению многих людей, должна была.

Вэнс : Вы хоть раз сказали спасибо?

Зеленский : Много раз.

Вэнс : Нет, за всю встречу вы сказали "спасибо"? Вы ездили в Пенсильванию и проводили кампанию за оппозицию в октябре. Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.

Зеленский : Пожалуйста, вы думаете, что если вы будете говорить очень громко о войне...

Трамп : Он не говорит громко. У вашей страны большие проблемы.

Зеленский : Я знаю. Могу я спросить...

Трамп : Нет, нет, вы говорили достаточно. У вашей страны большие проблемы.

Зеленский : Я знаю.

Трамп : Вы не выиграете. У вас есть чертовски хорошие шансы выйти сухим из воды благодаря нам.

Зеленский : Господин президент, мы остаемся сильными в нашей стране. С самого начала войны мы были одни, и мы благодарны. Я сказал вам спасибо в этом кабинете.

Трамп : Вы не были одни. Мы дали вам, через этого глупого президента, 350 миллиардов долларов. Мы дали вам военную технику. Ваши люди храбрые, но они использовали наше вооружение. Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через две недели.

Зеленский : За три дня, да. Я слышал это от Путина. За три дня.

Трамп : Будет очень трудно вести такие дела.

Вэнс : Просто скажите спасибо.

Зеленский : Я сказал "спасибо" - я сказал "спасибо" американскому народу.

Вэнс : Примите, что есть разногласия, и давайте разбираться в них, а не пытаться бороться с ними в американских СМИ, когда вы не правы. Мы знаем, что вы ошибаетесь.

Трамп : Видите ли, я думаю, что американскому народу полезно видеть, что происходит. Я думаю, это очень важно. Вот почему я так долго это делал. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Вы похоронены там, люди умирают, у вас не хватает солдат. Послушайте, у вас не хватает солдат. А вы говорите нам: "Я не хочу прекращать огонь, я не хочу прекращать огонь, я хочу продолжать [войну]". Если бы вы могли получить прекращение огня прямо сейчас, я говорю вам, вы бы приняли его, чтобы пули перестали летать и ваши люди перестали погибать.

Зеленский : Да, конечно, я хочу прекратить войну. Но, как я вам уже говорил, с гарантиями. Спросите наших людей о прекращении огня, что они думают.

Трамп : Это был не я. Это было с парнем по имени Байден, который не был умным человеком.

Зеленский : Это был ваш президент!