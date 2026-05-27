Целый греческий остров продается дешевле, чем дом в США: в чем подвох

Греческий остров Макри выставлен на продажу. Цена на него на аукционе стартует с $286 тыс.

Эта стартовая цена ниже средней цены дома в США, которая составляет $514 тыс., пишет New York Post. Но, естественно, для покупателя есть подвох. Тот, кто станет владельцем Макри, унаследует все налоговые долги острова, а это около $23,2 млн.

Этот остров не затронут чрезмерным туризмом, потому что он совершенно необитаем. Однако так было не всегда и 4 года назад его даже называли "жемчужиной короны" для международных инвесторов. Остров позиционировался как первоклассное место, в котором можно было бы развивать проекты для роскошного отдыха с пятизвездочным отелем и частными виллами. Тогда за остров хотели $9,2 млн.

Однако все пошло не по плану, и теперь остров выставлен на аукцион по гораздо более низкой цене.

Особенности острова Макри

Этот остров площадью почти 100 га расположен в Ионическом море, имеет изрезанную береговую линию, чистую голубую воду и солнечную погоду большую часть года.

Он находится в особой охранной зоне, а это значит, что любые предложения по застройке, являющиеся одним из главных аргументов в пользу приобретения острова, будут запрещены.

С учетом этого, остров может использоваться только в сельскохозяйственных целях и потребует проведения электро-, водоснабжения и канализации.

