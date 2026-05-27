Никитюк наконец-то честно призналась, сама ли она рожала сына

Ведущую подозревали в том, что она могла воспользоваться услугами суррогатной матери.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк впервые прямо прокомментировала слухи о том, что она воспользовалась услугами суррогатной матери, а не родила сына сама. Также звезда в очередной раз высмеяла разницу в возрасте со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

В соцсети Threads опубликовали фрагменты выступления Никитюк на Divas Do Wellness - конференции для женщин, желающих улучшить свое ментальное здоровье.

"Я рожала сама. Никаких суррогатных матерей, - заявила Леся. - От пьяной вишни до песочницы - всего одни роды".

Говоря же о возлюбленном, ведущая иронично отметила:

"Да, мой муж моложе меня на 8 лет. Я хотела еще младшего, но был только такой".

Кроме того, Леся призвала женщин подходить к тем или иным проблемам в жизни как к приключению.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, бесит ли ее разница в возрасте с молодым женихом-воином. Также ведущая честно ответила, планируют ли они с Дмитрием сыграть свадьбу:

"Мы спланируем, конечно, настолько быстро, насколько Дмитрию позволит его работа. Мы хотим свадьбу. Я никогда не думала о ней... На самом деле мне всегда не хватало фантазии. Вот для других я видела свадебные платья, а себя очень долго не видела в них. А сейчас вот вижу".

