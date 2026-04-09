Путин объявил о паcхальном перемирии в Украине

Оно начнется в 16:00 11 апреля и продлится до исходя дня 12 апреля.

Президент России Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Министру обороны Российской Федерации А.Р.Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии В.В.Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях.

"Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации", - добавили там.

Ранее Украина уже предложила России прекращение огня в пасхальные праздники и надеялась, что США поддержат это предложение. Об этом президент Зеленский заявлял во время заседания Совета глав МИД ЕС еще 31 марта.

Недавно спикер президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не планирует устраивать пасхальное перемирие на фронте в Украине, вопреки предложению Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: