Военная активность России вынуждает Японию готовиться к войне на два фронта, – СМИ

Токио перебрасывает войска на север страны.

Япония усиливает оборону на острове Хоккайдо из-за растущей военной активности России, сообщает South China Morning Post.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми во время визита на военные базы заявил о необходимости "безупречной" системы обороны на севере страны.

Японские аналитики отмечают, что Россия может открыть "второй фронт" у Хоккайдо именно тогда, когда Япония будет занята кризисом с Китаем на юге. Именно поэтому военные отрабатывают стремительную переброску подразделений с юга на север.

"Перемещение российского ядерного подводного флота будет оставаться серьезной проблемой безопасности для Японии", – подчеркнул исследователь по вопросам безопасности Ю Коидзуми.

Известно, что Москва уже развернула на спорных островах у Хоккайдо истребители Су-35 и противокорабельные ракеты, а Охотское море активно превращает в базу для атомных подводных лодок. Совместные учения китайских и российских сил в японском воздушном пространстве и водах, по словам исследователя Синго Нагата, стали "рутинными".

Только с апреля по декабрь прошлого года Япония поднимала истребители 448 раз – преимущественно для перехвата китайских и российских самолетов. В марте особую тревогу вызвала демонстрация гиперзвуковых ракет "Кинжал" на борту российских самолетов вблизи Японии, пишут СМИ.

По словам профессора Темплского университета Джеймса Брауна, такие ракеты практически невозможно сбить – они меняют траекторию в полете.

"Выходки России раздражают и истощают ресурсы Японии", – подчеркнул он.

В то же время Кабинет министров Японии утвердил рекордный оборонный бюджет в размере 58 миллиардов долларов США на этот год, что на 9,4 процента больше, чем в 2025 году.

Лидеры Китая и России уже заявили, что ускоренное перевооружение Японии представляет "серьезную угрозу" миру и стабильности в регионе. Однако Токио продолжает модернизацию, чтобы избежать каких-либо лазеек в своей архитектуре безопасности.

Отношения Китая и России

Именно в этом контексте стоит упомянуть, что военное сотрудничество Москвы и Пекина выходит далеко за пределы совместных патрулей. По данным Reuters, в конце 2025 года китайские военные тайно подготовили около 200 российских военнослужащих – преимущественно в области работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы. Часть из них после возвращения приняла непосредственное участие в войне против Украины. Подготовка была закреплена официальным соглашением, подписанным в Пекине в июле 2025 года.

На прошлой неделе Си Цзиньпин и Путин подписали совместное заявление о стремлении построить новый мировой порядок. В документе отмечается, что в последние десятилетия мировое сообщество стало "более разнообразным и сложным". В частности, отмечается рост влияния государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна.

