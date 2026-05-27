Добывающая отрасль заявила о рисках для экономики из-за планов УЗ повысить грузовые тарифы более чем на 40%

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2026 году. В письме ассоциация предупреждает: запланированный рост тарифов более чем на 40% будет иметь критические последствия для промышленности, экспорта, государственного бюджета и обороноспособности страны.

В НАДПУ подчеркнули, что главная проблема компании заключается не в уровне грузовых тарифов, а в хронической убыточности пассажирских перевозок: по прогнозам, убытки от них в 2026 году могут достичь 25 млрд грн. При этом годами убытки пассажирского сегмента перекладываются на грузовые перевозки через механизм кросс-субсидирования. Однако из-за войны, сокращения производства и роста расходов у бизнеса больше нет запаса прочности для покрытия этих расходов.

"Объемы перевозок напрямую зависят от стоимости логистики. Дальнейшее повышение тарифов лишь ускорит потерю грузовой базы Укрзализныци и будет стимулировать переход грузов на автотранспорт. Без решения системных вопросов это путь в пропасть. В ЕС работают над созданием стимулов для возвращения грузов на железную дорогу, тогда как УЗ из-за своей тарифной политики движется в противоположном направлении", – отмечают в НАДПУ.

По оценкам ассоциации, в случае повышения тарифов логистическая составляющая в добывающей отрасли может превысить 40% себестоимости продукции, что существенно ухудшит конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках. Бизнес также предупреждает о рисках сокращения производства и налоговых поступлений: по предварительным оценкам ассоциации, следствием повышения тарифов может стать снижение ВВП Украины примерно на 100 млрд грн и потери бюджета на уровне 36 млрд грн налоговых поступлений. Кроме того, снижение экономической активности и сокращение экспорта напрямую повлияют на возможности финансирования оборонных нужд во время войны.

"УЗ должна сосредоточиться на оптимизации расходов, повышении производительности труда и привлечении международной поддержки, а не компенсировать финансовые проблемы за счет промышленности. Просим правительство не допустить повышения тарифов на грузовые перевозки в 2026 году, обеспечить государственное финансирование убыточных пассажирских перевозок, разработать меры по сохранению грузовой базы УЗ и подготовить план оптимизации расходов компании, а также – проработать механизмы поддержки Укрзализныци с участием международных партнеров", – резюмировали в НАДПУ.

Ранее в Федерации работодателей транспорта Украины также заявили, что повышение грузовых тарифов сразу на 45%, как предлагает Укрзализныця, – это риск сокращения производства, потери миллиардов поступлений и девальвация гривны, поэтому ключевая задача сейчас – стабилизировать финансовое состояние УЗ, не нанеся удара по национальной экономике, экспорту и рабочим местам во время войны.