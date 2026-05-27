Фронт приближается к патовой ситуации, как в Первой мировой, - военный аналитик

Ступак считает, что планы РФ сорваны, и оккупанты точно будут вынуждены их пересмотреть.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ заявляла о своих планах захвата всей территории Донецкой области до конца весны 2026 года. Однако к концу мая российские оккупанты достигли минимальных тактических успехов на отдельных участках в районе Покровска, Мирнограда и Константиновки.

Зато в информационном пространстве мы все чаще слышим о том, что Силам обороны удалось стабилизировать линию фронта, а местами даже перейти к локальным контратакам. На фоне этого УНИАН пообщался с Иваном Ступаком – военным аналитиком, бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, об итогах весенней кампании на фронте, дальнейших перспективах, а также угрозе со стороны Беларуси.

Как бы вы оценили весеннюю кампанию на фронте? Особенно в контексте амбициозных планов россиян на этот год?

Если коротко, то планы РФ сорваны. Они точно будут вынуждены пересмотреть эти планы, провести их ревизию. Но боевые действия не прекращаются.

На что мы должны обратить внимание именно сейчас? На то, что сейчас ситуация на фронте очень-очень осторожно начинает напоминать нечто похожее на то, что было в 1917 году на фронтах Первой мировой войны. Огромных прорывов нет, крупных захватов нет, значительных достижений тоже нет. У нас также наблюдается постепенное, небольшое "продавливание" только в районе Константиновки и Родинского. Но каких-то крупных изменений пока не наблюдается.

На фоне этого можно осторожно говорить, что если ничего дальше не изменится, если у РФ не появятся какие-то дополнительные силы или новые возможности, то предварительно мы приближаемся к патовой ситуации. Патовая ситуация – это когда ни одна из сторон не может двигаться ни вперед, ни назад, как это было в Первой мировой. Это потом позволило двигаться в направлении мирных переговоров. Но нам для этого еще нужно некоторое время.

Мы фактически каждый год слышим о том, что РФ не удалось достичь своих планов, которые они ставят на год. Однако именно в этом году, кажется, их наступательная кампания совершенно не удалась. Почему именно в этом году все изменилось?

Здесь есть целый комплекс причин. Во-первых, в конце января – начале февраля 2026 года Украина перешла к небольшому локальному контрнаступлению. Да, он небольшой – в Днепропетровской и Запорожской областях. Но на каждого украинского военного, который принимал там участие, РФ была вынуждена выставить как минимум трех своих военных. И на фоне этого то, что они планировали, было сорвано.

Второе – это Starlink. Как ни крути, Starlink очень серьезно подрезал им крылья, и они до сих пор не могут простить этого Илону Маску. Мы и сейчас с трибуны Госдумы РФ слышим заявления Володина о ядерном пепле, Маске и тому подобном. Они хотят, чтобы Маск так же перестал работать и с Украиной. И они это прямо признают. То есть прошло уже три месяца, а они все равно не могут найти полную замену Starlink. Ведь для них он был действительно очень важным.

Третье – это украинские дроны. Неважно какие – маленькие, средние, deep strike – все они действительно дают эффект на фронте. Маленькие дроны – это остановка наступательных частей Российской Федерации.

Тогда как middle strike, Hornet – они действительно сейчас просто режут российскую логистику. И вот на направлении Азовского моря РФ вынуждена уже даже выпускать памятки для военных, как передвигаться по этим трассам. Они там рассказывают, как маскироваться, закрашивать военные обозначения. Это означает, что для них это действительно очень больно. Было сожжено много техники, много топлива, ресурсов, которые везли на оккупированные территории именно в военных целях.

Я думаю, что все это в комплексе и дает результат.

Если считать, что эти тенденции сохранятся – чего ждать от летней наступательной кампании РФ на фронте?

Во-первых, я бы не разделял наступление россиян на летнее и весеннее. РФ начала свое наступление 10 октября 2023 года после нашего неудачного контрнаступления. И с того момента они фактически не останавливались.

Но если говорить о том, чего ожидать конкретно, то это бои за Константиновку. Именно это направление будет для россиян приоритетным, и уже сейчас оно таковым является. Они уже год топчутся вокруг Константиновки. Сейчас пытаются взять город в клещи. Это уже их классика – вспомним Авдеевку, Угледар. И вот эта самая широкая зона вокруг Константиновки – примерно 5–7 километров между российскими позициями и самим городом – это, вероятно, главное, что ждет нас летом.

Что касается Покровска и Мирнограда. Аналитики, в частности DeepState, сообщают о фактической потере этих городов. Официально наши спикеры пока этого не подтверждают. Но в любом случае – стоит ли ждать активизации РФ в этом регионе?

Здесь сложно говорить о каких-то конкретных планах. Но давайте вернемся в ноябрь прошлого года – тогда россияне держали вокруг Покровска около 170 тысяч военных, о чем сообщал наш Генштаб. А уже в апреле появлялась информация, что РФ удерживает там около 100 тысяч. И здесь интересный вопрос: эти 70 тысяч украинские войска выбили, или их просто куда-то перебросили?

Я не располагаю данными с фронта о том, где именно они сейчас. Но мы видим, как наше командование постоянно говорит о перемещении российских войск. Сегодня они под Мариуполем, завтра – под Мелитополем. И такие перемещения происходят регулярно.

Об угрозе со стороны Беларуси

В нашем информационном пространстве все чаще появляется информация о возможной угрозе со стороны Беларуси. Может ли РФ вообще представлять серьезную опасность для Украины из этого региона в виде наступления? Есть ли у них на это силы, учитывая, что уже традиционная линия фронта почти замерла?

Что касается Беларуси. На прошлой неделе Госпогранслужба Украины сообщила, что никаких угроз со стороны Беларуси мы пока не видим. У них есть разведывательный орган в Госпограничной службе, который может анализировать ситуацию на глубину до 500 километров. И пока, по их словам, а мы доверяем пограничникам, угрозы нет.

Но в любой момент это действительно может измениться. Мы должны быть готовы и не расслабляться. Лично я сейчас не наблюдаю прямой угрозы со стороны Беларуси. И не думаю, что она может быть именно в виде полномасштабного наступления. Хотя бы потому, что эффект внезапности был утрачен еще более четырех лет назад. К тому же там все заминировано, перекопано. Постов, сооружений и переправ уже нет.

В качестве варианта действительно могут быть дроны. Это могут быть разные форматы. Или российские дроны будут пролетать через территорию Беларуси и атаковать Ровно и Волынь. Запуски непосредственно с территории Беларуси – это тоже вполне возможный вариант. Но я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает: как только первые запуски будут верифицированы с территории Беларуси, на эти площадки начнут прилетать украинские дроны. И тогда агрессором снова будет Беларусь, а не Украина.

Но, на мой взгляд, самый коварный сценарий со стороны Беларуси может быть другим. Например, российские и белорусские войска размещаются где-то в количестве 10–15 тысяч у границы с Волынской областью. И все. Просто стоят, бегают, тренируются, но ничего не делают.

Это заставит наше командование нервничать. Постоянно, в режиме 24/7, отслеживать эту территорию, чтобы там ничего не произошло. И это заставит нас забрать определенное количество резервов и перебросить их именно в ту локацию, где стоят россияне с белорусами.

Таким образом мы будем растягивать свои силы в плане людей, техники и возможностей. И, на мой взгляд, именно такой более дерзкий и циничный вариант действительно возможен.

В своем последнем анализе эксперты из Института изучения войны сообщают, что Россия также может попытаться взять под огневой контроль трассу Чоп-Киев с территории Беларуси. На ваш взгляд, насколько опасна эта перспектива? И как Украина может на это ответить?

Да, это уже довольно известная история – что они могут попытаться таким образом перерезать эту трассу. Каким образом? Тем же, каким мы сейчас фактически перерезаем Азовскую трассу. То есть они просто копируют нашу тактику: давайте перережем логистику, чтобы украинцам было больно.

Но чтобы это реализовать, им нужны дроны, которые будут постоянно находиться в нашем воздушном пространстве. То есть дроны, которые смогут вести постоянную охоту. Да, они запускают "Шахеды", мы слышим сигналы тревоги, видим эти атаки. Но им еще нужно преодолеть систему защиты, которая у нас есть.

Во-первых, это не такая простая история – долететь до трассы Киев-Чоп. Там будет работать тревога, наша РЭБ, наша ПВО.

И во-вторых, насколько я знаю, после отключения Starlink у них до сих пор есть проблемы с дронами, которыми можно эффективно управлять на больших расстояниях. Поэтому пока я этот сценарий не рассматриваю как реалистичный. Но в целом он возможен, если они технически решат свои проблемы.

справка Иван Ступак Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак - военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) как беспартийный, член одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии областного совета. В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области. Окончил Национальную академию СБУ.

