Хотим мира не на 1,5 дня, а навсегда: украинцы мрачно встретили 'пасхальное перемирие', - BBC

Украинцы ожидают, что Россия после окончания перемирия возобновит атаки.

Православное пасхальное перемирие, согласованное Россией и Украиной, вступило в силу в субботу днем. Пауза в боевых действиях должна продлиться до конца Пасхального воскресенья, чтобы дать людям необходимый отдых. Однако с начала перемирия уже зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня вдоль линии фронта. Украинцы довольно мрачно воприняли это короткое перемирие и не ожидают никаких позитивных результатов по его итогам, пишет BBC.

"Возможно, будет пауза, – предположила украинка Лариса. - Но тогда Россия начнёт ещё более интенсивные атаки. Мы это уже видели".

На военном полигоне в 19 км от российской границы бойцы ударного подразделения БПЛА "Ясни Очи", входящего в состав корпуса "Хартия", проводят выходные, тестируя новое оборудование для передовой. Тем временем, военные находящиеся на дежурстве, сбрасывают своим друзьям на фронте пасхальную выпечку и безалкогольное вино с помощью беспилотников.

Видео дня

Георгий, командир подразденеия, приказал своим бойцам оставаться на месте во время 32-часового перемирия, если только на них не нападут. Но он уверен, что это произойдёт.

"Россия говорит одно, а делает другое. Поэтому нужно быть готовым", - утверждает он.

Он считает, что Украина не может позволить себе прекратить боевые действия, пока не сможет потребовать лучших условий на переговорах с Россией.

"Нам нужны настоящие мирные переговоры", – говорит он.

Харьковчанка Ольга отчаянно ждет прекращения боевых действий, чтобы отдохнуть от постоянных обстрелов:

"Это перемирие всего на полтора дня. Но, по крайней мере, мы можем немного отдохнуть, потому что здесь каждую секунду ожидаешь смерти. Мы действительно хотим мира. Не на полтора дня. Навсегда".

"Пасхальное перемирие" - новости

Несмотря на объявленное Россией пасхальное перемирие, боевые действия на фронте не прекратились. По состоянию на утро 12 апреля на фронте произошло более 2 тысяч нарушений режима прекращения огня. Так, сразу после прекращения огня россияне атаковали украинскую эвакуационную группу в Запорожской области. Произошло это уже во время действия объявленного Кремлем "перемирия". Также в ночь на Пасху российские оккупанты коварно атаковали медицинский автомобиль в Глуховской общине Сумской области. Пострадали трое медиков.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что однодневное пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное.

Вас также могут заинтересовать новости: