Пассажирам круизов грозят крупные штрафы за вынос еды в каюту

Пассажиров круизной компании Costa Cruises предупредили о возможных штрафах за вынос еды из буфетов и ресторанов в собственные каюты, пишет The Independent.

Причиной такого решения называют санитарные и гигиенические соображения. Итальянский оператор, входящий в корпорацию Carnival Corporation, начал уведомлять гостей отдельных рейсов, что за нарушение правил может взиматься дополнительная плата в размере 60 евро за уборку.

Costa Cruises базируется в Генуе и организует круизы по Средиземному морю, Карибскому бассейну и Южной Америке. В компании подчеркивают, что их главным приоритетом остается безопасность и комфорт пассажиров.

"Безопасность и благополучие гостей являются нашим главным приоритетом. На отдельных рейсах мы разослали предупреждения в качестве превентивной меры и напоминания об ответственном поведении в соответствии с действующими правилами компании", – заявил представитель Costa Cruises в комментарии для издания.

В компании также добавили, что пассажиры по-прежнему могут пользоваться официальной услугой room service. Согласно сообщению, которое получили туристы, всю еду необходимо употреблять исключительно в специально отведенных зонах питания. Доставлять еду в каюты имеют право только сотрудники room service, прошедшие специальную подготовку по соблюдению санитарных норм.

Новые правила вызвали бурные дискуссии среди любителей круизов в соцсетях. Часть пассажиров поддержала решение компании, обращая внимание на грязную посуду и остатки еды, которые нередко оставляют в коридорах возле кают.

"Нет ничего хуже тарелок и чашек вдоль коридоров. За 47 круизов мне ни разу не понадобилось забирать еду в каюту", – написал один из пользователей.

Другие пассажиры считают новые ограничения слишком строгими. Некоторые туристы признаются, что любят завтракать на частных балконах или брать закуски в каюту, чтобы избежать толпы.

"Это не room service, если ты сам приносишь еду. Я постоянно беру еду в каюту, чтобы спокойно поесть на балконе и не сидеть среди кашляющих людей", – написал один из недовольных путешественников.

Еще один пользователь заявил, что не согласился бы платить такой штраф:

"Я каждый день приношу жене завтрак в постель. Не понимаю, почему имеет значение, где именно есть уже оплаченную еду".

Новые требования в столице Испании

Напомним, власти испанской Барселоны объявили войну круизным лайнерам. В частности, пообещали удвоить туристический налог – с 4 евро до 8 евро с человека в день – гораздо раньше, чем планировалось ранее. Более того, городской совет Барселоны хочет полностью положить конец заходам круизных судов в каталонскую столицу. А мэр города Хауме Кольбони заявил, что его цель – свести к нулю количество пассажиров круизных лайнеров, которые просто останавливаются в городе на несколько часов, не имея Барселоны в качестве отправной или конечной точки своего путешествия.

