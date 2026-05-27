Невразумительный налог на электромобили лишил Украину тысяч боевых роботов, - BI

Если бы этот налог не был введен, украинские военные смогли бы закупить в первой половине 2026 года на 5000 наземных беспилотников больше.

Возврат НДС на электромобили непреднамеренно лишил Украину тысяч наземных дронов, необходимых ей на передовой. Как заявил изданию Business Insider генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федорко, если бы не был введен 20-процентный налог на добавленную стоимость, вступивший в силу в январе, украинские военные, вероятно, смогли бы закупить в первой половине 2026 года на 5000 беспилотных наземных роботов больше.

"Мы знаем, что наше правительство закупает 25 000 единиц в первой половине этого года. Если бы они смогли закупить на 20% больше, это было бы 5 000. Для наших вооруженных сил это очень много", – сказал он.

Поскольку беспилотные наземные транспортные средства являются относительно новым товаром, в соответствии с торговыми стандартами страны они были отнесены к той же категории, что и электромобили.

Видео дня

На прошлой неделе депутаты внесли законопроект, направленный на решение этой проблемы, который определит дроны как отдельный товар, освободив их от 20% налога. Обсуждение законопроекта запланировано на ближайшие две недели, но Федорко предполагает, что даже если он будет принят немедленно, потребуется около двух месяцев, чтобы его эффект полностью проявился и производство восстановилось.

"Освобождение от налога позволит сэкономить более 8-10 миллиардов гривен, что составляет около 200 миллионов долларов. Для нас это огромная сумма", – говорит он.

Проблема с налогом на беспилотники

По словам Федорко, военные закупщики обнаружили, что их бюджеты на наземные дроны необходимо увеличить на 20%, но первоначально были сбиты с толку новым процессом, поскольку оборонная техника и оружие по умолчанию освобождены от НДС.

На фоне этой неразберихи производители дронов не могли получить государственные контракты – жизненно важный источник финансирования для крупных производителей – в течение трех месяцев, добавил он.

"Три месяца без закупок – это безумие. Без этого невозможно жить", – сказал Федорко.

Новый НДС также добавляет недели бюрократических задержек, поскольку компаниям приходится обращаться в государственные налоговые службы и тщательно документировать процесс закупок:

"Федорко сказал, что некоторым компаниям пришлось сократить производственные мощности до трети от прошлогодних, чтобы остаться платежеспособными, сократив штат сотрудников или инженеров".

Некоторые пытались переклассифицировать свои дроны как танки или бронетехнику, в то время как другие продавали свои беспилотные наземные аппараты добровольческим организациям, таким как ComeBackAlive, которая поставляет оборудование воинским подразделениям на разовой основе.

Так, например, компания Tencore, производитель популярного гусеничного дрона TerMIT, заявила, что ей пришлось полагаться на эти добровольческие организации, поскольку она не могла получить государственные контракты в течение пяти месяцев.

Решение проблемы разрабатывалось шесть месяцев

Военные наземные беспилотники были настолько новыми, что у законодателей возникли проблемы с их определением, сказал Федорко. Правила Европейского союза по товарным категориям, на которых Украина основывает свою собственную классификацию товаров, также не содержат четких спецификаций для этих беспилотных систем.

Хотя закупки наземных беспилотников возобновились весной, производители говорят, что месяцы задержки уже лишили передовые войска необходимого оборудования.

"Для Украины шесть месяцев кажутся бесконечностью", – сказал Федорко.

Отмена льгот по НДС на электрокары

С 1 января 2026 года в Украине отменили льготы по НДС на импорт электромобилей, что привело к подорожанию электрокаров.

Ранее специалисты Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров прогнозировали, что в случае прекращения действия льгот электрокары подорожают примерно на 30% – в случае электромобилей из Китая, и на 20% – в отношении европейских авто.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что льготы на электромобили были неуместны из-за войны и острой потребности Украины в деньгах. Всего, по подсчетам специалиста, за последние годы бюджет из-за них потерял более 60 миллиардов гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: