В ОП назвали 'вбросом' заявление СМИ о приказе Зеленского готовиться еще к 2-3 годам войны

На встрече Зеленского с парламентской фракцией речь шла о том, что необходимо сосредоточить внимание на том, что, вероятно, ещё полгода продлится активная фаза боевых действий.

В Офисе президента Украины отреагировали на материал издания The Economist о том, что Украине якобы нужно быть готовой воевать еще несколько лет. Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

В частности, советник отреагировал на утверждение в иностранных СМИ о том, что якобы президент Украины сказал о необходимости быть готовыми воевать еще 2-3 года.

"Да это же тот самый вброс, который уже был", – подчеркнул Литвин, имея в виду похожее сообщение в СМИ, которое уже распространялось еще в феврале.

По словам советника президента, сейчас рассматривается срок возможной продолжительности боевых действий до ноября.

"Может, людям нужно было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все якобы плохо… Только вот на встрече с фракцией Президент говорил, что нужно сфокусироваться на полгода до ноября. Вот этот срок и есть", – подчеркнул Литвин.

Что этому предшествовало

По данным издания The Economist, обнародованным 26 мая, Зеленский якобы приказал готовиться к еще 2-3 годам войны.

В то же время, в феврале политический корреспондент газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский поручил своим советникам разработать подробный план военных действий на следующие три года.

Тогда в Офисе президента Украины эту информацию назвали "тупым фейком".

