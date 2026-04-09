У Путина прокомментировали идею пасхального перемирия

В прошлом году Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня на Пасху.

Кремль не планирует устраивать пасхальное перемирие на фронте в Украине, вопреки предложению Владимира Зеленского. Об этом на брифинге заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Так, один из журналистов напомнил, что в прошлом году Путин инициировал пасхальное перемирие. В этой связи у Пескова спросили, не планируется что-то подобное и в этом году.

"На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", – коротко ответил спикер Кремля.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что опасения европейских стран касательно вторжения РФ дальше в Европу якобы "абсолютно безосновательны".

"Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожать русскоязычное население, и которая не планирует каким-то образом подрывать безопасность Российской Федерации", – соврал Песков.

Он также прокомментировал сообщение о том, что российские военные корабли начали эпизодически сопровождать полунелегальные танкеры "теневого флота".

"Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб и экономическим интересам Российской Федерации. Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов", – ответил спикер Кремля.

Пасхальное перемирие 2025

Как писал УНИАН, в 2025 году Россия в одностороннем порядке объявила так называемое "пасхальное перемирие", предполагавшее временное прекращение боевых действий с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом идея не была согласована с Украиной, что практически исключало возможность установить реальное прекращение огня, а сам формат инициативы носил декларативный характер.

Несмотря на заявленное перемирие, российские войска фактически не прекращали боевые действия. По данным украинских военных, сразу после оглашения режима тишины РФ продолжила атаки как на фронте, так и по гражданской инфраструктуре, что свидетельствовало о формальном характере заявлений Кремля.

Масштабы нарушений были системными и массовыми. По итогам Пасхи, по информации украинских военных, российские войска нарушили собственное же "перемирие" 2935 раз за сутки, совершив десятки штурмов, тысячи обстрелов и массовое применение дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: