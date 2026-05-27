После удара ВСУ сгорел Штаб ЧФ России в Севастополе, - соцсети

При отражении атаки российская ПВО отработала по зданию банка неподалеку.

ВСУ нанесли удар по штабу Воздушных Сил Черноморского флота РФ, расположенному в оккупированном Севастополе. Об этом сообщает проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастополе прилет в здание штаба ВВС Черноморского флота РФ на улице Гоголя, сообщает подписчик. Как мы ранее сообщали, после уничтожения главного штаба ЧФ, штаб ВВС используют в качестве места основного органа управления", - написал паблик.

Назначенный Кремлем оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил удары по городу.

"ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow", - сообщил он.

По словам Развожаева, в результате попадания ракет в городе повреждено здание банка и "административное здание, которое давно не использовалось", на улице Гоголя.

Однако "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков утверждает, что в здание банка попопала ракета от зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". При этом здание Штаба ВВС ЧФ тоже получило попадание и выгорело почти полностью.

"Российских вояк очень много, всё перекрыто, стоял военный внедорожник "Тигр", также была развернута спутниковая антенна. Машины скорой помощи и в 11 часу курсировали. Во дворе самого штаба в "Урал" складывали чёрные мешки, большие. Либо вещи/документы, либо тех кто был в здании на момент попадания", - пишет паблик.

Штаб ЧФ РФ в Севастополе

Как писал УНИАН, 22 сентября 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. После взрывов в здании вспыхнул масштабный пожар, а российские власти были вынуждены признать сам факт атаки, хотя сначала заявляли лишь об одном "пропавшем без вести" военном. По данным украинской разведки и Сил спецопераций, удар пришелся в момент совещания руководящего состава флота, что привело к значительным потерям среди российских офицеров.

В ССО сообщали, что в результате поражения были ликвидированы 34 российских офицера, среди них – командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов, еще более 100 окупантов получили ранения. Впоследствии выяснилось, что по крайней мере Соколов остался жив и относительно не пострадал.

Тем не менее удар ослабил потенциал РФ в Черном море. После атаки штаб фактически перестал функционировать в полноценном режиме, а часть командных структур оккупанты были вынуждены перевести в Новороссийск. В 2026 году стало известно, что поврежденное здание штаба ЧФ РФ в Севастополе начали демонтировать из-за масштабных разрушений.

