Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия в настоящее время не имеет возможностей для масштабного наступления против НАТО. Однако Альянс должен быть готов к диверсионным операциям и провокациям, передает пресс-служба МИД страны.

По словам Сикорского, Россия остается реальной угрозой для Польши и всей системы европейской безопасности, однако подготовку к полномасштабному нападению НАТО смогло бы вовремя зафиксировать.

"Сегодня Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, а если бы она готовилась к этому, мы бы это увидели – у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами", – заявил польский министр.

В то же время глава польской дипломатии подчеркнул, что намерения российского руководства оказались значительно серьезнее, чем ранее предполагали в Западной Европе, поэтому недооценивать риски больше никто не собирается.

"Россия способна на диверсионные действия или провокации, не достигающие уровня настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово", – подчеркнул Сикорский.

Напомним, что разведка Эстонии считает, что в ближайшие годы Россия не планирует прямого нападения на государства Альянса, однако продолжает активно восстанавливать свои военные возможности.

В то же время Сикорский ранее заявлял, что диктатора Владимира Путина могут устранить люди из его же окружения, после чего переговоры о мире будет вести уже его преемник.

