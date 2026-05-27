На Ровенщине тысячи крестьян могут остаться без арендной платы: арестована компания депутата облсовета Ирины Костюшко, – СМИ

Компания "Прислуч Агро" депутата Житомирского областного совета Ирины Костюшко оказалась под арестом. Суд наложил его за невыполнение договорных условий. ООО "Прислуч Агро" арендует 6659 земельных участков в соседней Ровенской области в окрестностях городка Березное и села Прислуч. Теперь фирма Костюшко и ее бизнес-партнера Павла Бабича больше не сможет обрабатывать арендованную землю, а значит – своевременно и в полном объеме рассчитаться с крестьянами за паи, говорится в материале издания Коротко.Про.

По данным издания, уже стало известно, что Ирина Костюшко и Павел Бабич планируют выводить участки из управления "Прислуч Агро". "Это будет прямым нарушением решения суда, который запретил любые нотариальные и регистрационные действия, касающиеся компании – а значит, и расторжение договоров аренды, уже зарегистрированных по этому бизнесу", – говорится в материале.

Журналисты выяснили, что дело тянется с начала 2021 года, когда два местных предпринимателя решили продать ООО "Прислуч Агро", которое арендовало банк из более чем 6 тыс. земельных участков площадью в несколько тысяч гектаров. "Сделка предусматривала, что сначала эти доли будут оплачены и только после оплаты права собственности перейдут к новому владельцу. Однако корпоративные права перешли к "новому владельцу" – кипрской Амагере Холдинг Лимитед, а предыдущие владельцы остались и без земли, и без денег", – говорится в статье.

Впоследствии "Амагере" формально переписали на Павла Бабича – бывшего начальника службы безопасности СК "Провидна", которая теперь носит название ЧАО "Провагроинвест" (страховой бизнес решили сменить на аграрный). Параллельно к схеме привлекли Ирину Костюшко. Сейчас кипрскому офшору, кроме ООО "Прислуч Агро", принадлежат также "Зоря Агро групп", ЧП "Злагода Агро", ЧП "Петровское", ООО "Зоря-Стремигород", ООО "АФ Заворотичи". В эти компании, согласно обнародованным в СМИ документам, инвесторы "Амагере" вложили около $7 млн российских средств. При этом в этой же отчетности был указан и ряд кипрских офшоров, через которые россияне инвестировали средства в новое гостиничное и жилищное строительство в Сочи, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге.

"Фактически, согласно документам, все это время ООО "Прислуч Агро" должны были владеть два местных предпринимателя. Именно они должны были получать прибыль с обрабатываемых полей. В конце 2025 года суды начали рассматривать меры обеспечения иска предпринимателей: они требовали арестовать "свою" долю в "Прислуч Агро", запретить ее отчуждать, совершать с ней какие-либо нотариальные или регистрационные действия, изменять уставный капитал, бенефициаров, передавать долю в залог и т. д.", – пишут журналисты.

Накануне, 25 мая, суд своим решением постановил арестовать все 100% корпоративных прав "Прислуч Агро". "Теперь де-факто 6659 земельных участков, которые, согласно данным YouControl, обрабатывает компания, будут заблокированы. А крестьяне, сдавшие свои наделы в аренду горе-предпринимателям, очевидно, еще долго не дождутся своей арендной платы", – говорится в материале. В ближайшее время в судах будут рассматриваться иски владельцев – местных предпринимателей – о возвращении своих долей.

Издание напоминает, что это уже далеко не первая репутационная проблема, с которой сталкиваются Костюшко и Бабич. "Во-первых, самой Костюшко небезосновательно регулярно вменяют наличие российского паспорта, из-за чего ее и выгнали из фракции в Житомирском областном совете. Во-вторых, компании Костюшко уже обвиняли в незаконном землепользовании землями городской общины, правда тогда речь шла о более чем 12 годах пользования и нанесении ущерба на десятки миллионов гривен. Также компании Костюшко и Бабича, по данным СМИ, участвовали в схемах по отмыванию средств, а также легализации черного экспорта сельскохозяйственной продукции. По данным следствия, они предоставляли "подставные поля" для экспортных документов, чтобы оправдать купленное на черном рынке зерно и снизить таможенную нагрузку", – говорится в материале.

Кроме того, фирмы этих "предпринимателей" были замечены в схемах "воскрешения мертвых колхозов", когда давно распущенные постсоветские сельскохозяйственные кооперативы "вдруг" через 20–25 лет возвращаются из небытия и начинают "требовать" себе принадлежащие им земли. "В настоящее время против Костюшко возбужден ряд уголовных дел о незаконном переоформлении договоров аренды и отчуждении земель. Кроме того, в суд поданы десятки исков от пайщиков о взыскании задолженности по договорам аренды и расторжении таких договоров на основании систематической неуплаты аренды компаниями Костюшко-Бабича. Таким образом, аграрный бизнес указанных партнеров, организованный на средства россиян, стремительно теряет свои позиции и свой основной базовый актив – землю", – говорится в статье.