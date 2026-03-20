США срочно стягивают корабли с тысячами морпехов для возможной высадки в Иране, - Newsmax

США экстренно наращивают военное присутствие в регионе на фоне напряженности в отношениях с Ираном и пожара на одном из авианосцев.

Соединенные Штаты резко ускорили переброску дополнительных сил на Ближний Восток на фоне обострения противостояния с Ираном. Речь идет о тысячах морских пехотинцев, моряков и сразу нескольких десантных кораблях, способных вести боевые действия и проводить высадки на побережье, передает Newsmax со ссылкой на четырех неназванных американских высокопоставленных чиновников.

По данным источников, десантная группа во главе с USS Boxer и 11-е экспедиционное подразделение морской пехоты отправляются с Западного побережья США раньше запланированного срока. В состав группы входят также USS Portland и USS Comstock.

На борту этих кораблей находится около 2500 морских пехотинцев, а общее количество развернутых сил может достигнуть примерно 4000 военных. Они оснащены истребителями F-35, ракетным вооружением и десантной техникой для проведения наземных операций.

Видео дня

Ожидается, что группа пройдет через Индо-Тихоокеанский регион и направится непосредственно на Ближний Восток, где уже действует десантный корабль USS Tripoli. К нему в ближайшее время также может присоединиться USS New Orleans.

Корабли такого класса способны не только транспортировать войска, но и обеспечивать их поддержку с воздуха. На их вооружении – истребители F-35 Lightning, AV-8 Harrier, конвертопланы Osprey и ударные вертолеты различных типов.

В общей сложности шесть десантных кораблей могут добавить до 8000 американских военных в регионе, включая до 5000 морских пехотинцев. Часть сил уже изменила графики отпусков, чтобы ускорить развертывание.

Параллельно известно, что USS San Diego останется в Тихом океане для технического обслуживания, тогда как USS Rushmore может присоединиться к группировке на Ближнем Востоке.

Это масштабное усиление происходит на фоне слухов о возможных действиях США в отношении стратегически важных иранских островов, которые имеют ключевое значение для нефтяной инфраструктуры Тегерана.

Ситуацию дополнительно осложняет то, что авианосец USS Gerald R. Ford был вынужден покинуть регион для ремонта после пожара на борту, что частично снизило присутствие США и могло стать причиной срочной переброски новых сил.

Что предшествовало

Напомним, на днях Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток для усиления своей войны против Ирана.

Один из вариантов предусматривает обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, и эта миссия будет выполнена в основном с помощью военно-воздушных и военно-морских сил, сообщили источники. Но обеспечение безопасности пролива может также означать развертывание американских войск на иранском побережье.

Вас также могут заинтересовать новости: