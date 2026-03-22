В Кремле заговорили о 'глубоких последствиях' за убийства лидеров Ирана

Песков выразил надежду на то, что такие действия не станут нормой.

Убийства лидеров Ирана во время американо-израильской операции будут иметь очень глубокие последствия. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Он заявил, что Россия надеется на то, что такие ситуации не станут нормой.

"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это не нормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий", - сказал Песков.

Напомним, что ранее Axios писало, что после назначения новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи практически не появляется на публике. Этот факт вызывает вопросы у международных разведслужб и аналитиков.

Журналист Axios Барак Равид сообщал, что США и Израиль располагают информацией, что Моджтаба Хаменеи все еще жив. По данным разведки США, признаков того, что он погиб или полностью недееспособен, нет.

Трамп объявил Иран "стертым с лица земли"

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "стерли с лица земли". По его словам, поставленные цели военной операции в регионе якобы достигнуты, еще и на несколько недель раньше срока.

Трамп заверил, что Иран хочет заключить сделку с США. Он добавил, что не заинтересован в этом.

Вас также могут заинтересовать новости: