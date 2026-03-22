Наземное вторжение США в Иран: аналитик привёл аргументы 'за'

Вместе с тем существуют не менее веские аргументы против такой операции.

Военная кампания США и Израиля против Ирана, несмотря на тактические успехи, поставила перед Вашингтоном сложный стратегический вопрос – стоит ли привлекать сухопутные войска, чтобы обеспечить окончательную победу. Такое решение имело бы свои "за" и "против", пишет в своем блоге отставной генерал австралийской армии, военный аналитик Мик Райан.

По словам автора, текущая операция демонстрирует традиционную проблему современных войн: превосходство в воздухе и на море не гарантирует достижение политических целей. И у США есть масса примеров в собственной истории.

Эксперт отмечает, что в Вашингтоне сейчас фактически взвешивают, поможет ли наземная операция завершить кампанию или, наоборот, втянет США в длительный и изнурительный конфликт с непредсказуемыми последствиями. Сам Райан видит как несколько аргументов "за" наземную операцию, так и несколько аргументов "против" этого.

Аргументы в пользу ввода войск:

физический контроль над иранской ядерной инфраструктурой позволит не только разрушить ее, но и гарантировать невозможность восстановления;

наземное присутствие может стать фактором политических изменений внутри Ирана после подавления протестов в январе 2026 года;

физический контроль над побережьем Ирана способен стабилизировать ситуацию в Ормузском проливе, которая уже повлияла на мировые цены на нефть;

захват стратегических объектов, таких как нефтяной терминал на острове Харг, может стать важным рычагом в мирных переговорах.

В то же время, как подчеркивает автор, эти преимущества имеют существенные ограничения и риски.

Аргументы против наземной операции:

Иран – большая страна с горным рельефом и подготовленной инфраструктурой для затяжной партизанской войны;

отсутствие четкой политической цели может превратить операцию в длительную оккупацию без понятного завершения;

существует высокий риск региональной эскалации с участием проиранских группировок;

даже ограниченная операция может быстро перерасти в масштабную войну с большими потерями;

длительная война ослабит ресурсы США и повлияет на их глобальные обязательства, в частности в отношении сдерживания Китая и поддержки Украины;

возможные потери и затяжной характер войны могут подорвать поддержку Трампа со стороны американского общества.

Отдельно аналитик подчеркивает ключевую стратегическую дилемму США: как превратить военное преимущество в политический результат.

"Гораздо легче ввести войска, чем их вывести", – подчеркивает он, предостерегая от поспешных решений.

По мнению Райана, сама по себе угроза ввода сухопутных сил может быть эффективным инструментом давления, однако реальное развертывание войск требует четких ответов на базовые вопросы: в чем заключается цель победы, сколько продлится операция и кто будет управлять Ираном в случае падения режима.

Пока таких ответов нет, заключает Райан, вариант с наземной операцией, скорее всего, останется лишь на уровне планирования.

Война в Иране: оценки внешних наблюдателей

Как писал УНИАН, экс-командующий ВСУ Валерий Залужный считает, что попытка США начать наземную операцию в Иране может закончиться военной катастрофой. По его словам, опыт российско-украинской войны доказал эффективность асимметричных подходов и технологий, в частности "килл-зон", где дроны делают пребывание войск фактически невозможным. Генерал подчеркивает, что Иран способен применить подобную тактику против американских сил, что приведет к значительным потерям и провалу операции.

Также мы приводили мнение американского ветерана войны в Ираке, который считает, что нынешняя операция США против Ирана отличается отсутствием четкой цели, из-за чего сами военные могут не понимать, за что они воюют. По его мнению, такая стратегия, где тактические удары подменяют политическую цель, может привести к затяжному конфликту с опасными последствиями.

