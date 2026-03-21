Лидер Ирана вероятно жив, но разведки мира не могут его найти, – Axios

После назначения новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи практически не появляется на публике и этот факт вызывает вопросы у международных разведслужб и аналитиков. Местонахождение и состояние верховного лидера Ирана остаются неизвестными спустя несколько недель после начала войны, пишет Axios.

По данным источников издания, американская разведка, включая ЦРУ, а также израильская служба "Моссад" внимательно отслеживают любые признаки активности нового лидера Ирана. Однако до сих пор он почти не появлялся публично и не выступал с привычными для иранских руководителей обращениями. "У нас нет доказательств того, что именно он отдает приказы", – заявил высокопоставленный израильский чиновник изданию Axios о Моджтабе.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером в начале марта после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате удара США по Тегерану. Его назначение стало первым случаем после Исламской революции 1979 года, когда высшая власть в стране фактически перешла от отца к сыну. С момента вступления в должность новый лидер не произнёс традиционного новогоднего обращения по случаю праздника Новруз. Вместо этого иранские власти распространили лишь письменное сообщение в Telegram, что усилило слухи о его состоянии здоровья и способности руководить страной в условиях войны.

Видео дня

США и Израиль располагают информацией, что Моджтаба все еще жив. Об этом свидетельствуют последствия попыток высокопоставленных иранских чиновников организовать с ним личные встречи, которые не увенчались успехом из соображений безопасности, сообщил журналист Axios Барак Равид.

По данным разведки США, признаков того, что Хаменеи погиб или полностью недееспособен, нет. Однако аналитики отмечают необычную закрытость нового лидера и отсутствие видеообращений или публичных встреч. Внутри Ирана официальные лица утверждают, что он продолжает выполнять свои обязанности и руководить страной. Тем не менее неопределённость вокруг его состояния усиливает разговоры о возможном кризисе управления в Тегеране на фоне продолжающегося военного конфликта.

Американская и израильская разведка считала главу службы безопасности Али Лариджани де-факто лидером Ирана, пока Израиль не убил Лариджани в прошлый вторник.

"Все их лидеры ушли. Следующая группа лидеров тоже ушла. И следующая группа лидеров тоже в основном ушла. И теперь никто больше не хочет быть лидером там. Нам тяжело. Мы хотим с ними поговорить, но говорить не с кем. Знаете что, нам это нравится", – сказал Трамп в пятницу.

Издание отмечает, что режим в Иране может намеренно скрывать местонахождение лидера из соображений безопасности, поскольку он является потенциальной целью для ударов со стороны Израиля или США.

Ликвидация иранских лидеров

Напомним, убийство главного советника по национальной безопасности Ирана Али Лариджани вызвало панику среди иранского руководства. Как сообщал тогда The New York Times, чиновники опасаются новых точечных ликвидаций. После новости о гибели Лариджани высокопоставленные чиновники начали активно обсуждать собственную безопасность, переживая: "Кто станет следующей целью?". Главный страх заключается в том, что Израиль продолжит ликвидацию руководства Ирана.

В ответ на гибель Лариджани Тегеран пообещал отомстить Израилю. КСИР сообщил об "интенсивных" атаках, а иранские генералы предупредили, что следующий ответ может быть еще более разрушительным.

Также ранее появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи переправлен в Москву, где проходит лечение в одной из резиденций российского диктатора Владимира Путина. Согласно информации разведки, Хаменеи потребовалась операция после ударов США и Израиля. Его отправили в Москву российским военным самолетом в рамках строго засекреченной операции.

Вас также могут заинтересовать новости: