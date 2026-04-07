Война с Ираном ставит под угрозу глобальное лидерство США, - министр обороны Италии

По словам политика, конфликт на Ближнем Востоке может принять еще более угрожающий оборот.

Война с Ираном поставила под угрозу глобальное лидерство США. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Кросетто, выразив обеспокоенность по поводу "безумия" ядерной эскалации, передает Reuters.

Известно, что, как и другие союзники по НАТО, Италия на прошлой неделе отказала американским военным самолетам в разрешении на посадку на авиабазе Сигонелла на Сицилии во время полета на Ближний Восток.

"Эта война также ставит под угрозу глобальное лидерство Соединенных Штатов", - подчеркнул Кросетто в интервью итальянской ежедневной газете "Corriere della Sera".

По его словам, конфликт может принять еще более серьезный оборот. Также он напомнил о ядерных бомбардировках Японии США в 1945 году во время Второй мировой войны.

"Только представьте: именно такие люди, как мы, решили, что даже Хиросима и Нагасаки являются приемлемыми средствами для прекращения конфликта. К сожалению, мы все еще обладаем ядерным оружием, а те, у кого его нет, стремятся его заполучить. Мы ничему не научились. Риск - это безумие, и то, что мы переживаем, - это конфликт, в котором каждое действие вызывает реакцию на более высоком уровне", - сказал итальянский министр обороны.

Кросетто добавил, что Трампу нужны более смелые советники.

"Одной из проблем этого президентства является то, что никто не решается противоречить боссу", - объяснил он.

Ранее президент США заявил, что сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть. Он напомнил, что срок его ультиматума Ирану подходит к концу.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более разумные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно прекрасное, кто знает?" - написал Трамп.

В то же время издание The New York Times отметило, что Трамп отверг мирный план в отношении Ирана и пригрозил отправить страну в "каменный век".

"У нас есть план, учитывая мощь нашей армии, согласно которому к полуночи завтрашнего дня все мосты в Иране будут разрушены, все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться. Я имею в виду полное разрушение к полуночи", - пригрозил он.

