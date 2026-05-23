Двадцать третий день мая оказался очень важным для Украины - на сегодняшнюю дату установлено сразу два больших официальных события. Знать о них нужно каждому украинцу. Главный международный праздник сегодня посвящается экологии, а народные верования предупреждают о действиях, которые могут оставить вас без денег.

Какой сегодня праздник церковный

В настоящее время Православная церковь Украины пользуется новым календарем, в котором 23 мая посвящается памяти святителя Леонтия Киево-Печерского и преподобной Евфросинии Полоцкой. Ранее православные пользовались старым стилем, который отстает от современного на 13 дней, и в нем сегодня праздник апостола Симона, а также Киево-Братской иконы Богородицы.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день черепахи установлен на эту дату, чтобы почтить этих интересных животных и их экологическую роль. Многие их виды вымерли или оказались под угрозой исчезновения из-за загрязнения водоемов и охоты. Чтобы предотвратить катастрофу, организаторы дня просят людей бережно относиться к природе.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День дизайнера интерьера, День миграции рыб, День знаний о меланоме, День счастливой монеты, День спортивной борьбы и День кренделя.

Какой сегодня праздник в Украине

Два важных торжества празднуется в эту дату в нашей стране. Первый из них - День Героев Украины. Он чествует мужество и героизм всех, кто когда-либо сражался за независимость Родины: запорожских казаков, воинов УНР, Сечевых стрельцов и УПА, ветеранов АТО и, конечно, военнослужащих ВСУ. Он установлен, чтобы потомки никогда не забывали о подвиге героев и почтили память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе.

Также 23 мая празднуется День морской пехоты - подразделения ВСУ, сыгравшего огромную роль в российско-украинской войне. Морпехи не только защищают украинское побережье и порты, а также проводят разведку и штурмы на любых участках фронта.

Какой сегодня праздник народный

Хорошим знаком в сегодняшнее число считался дождь - это означало, что в этом году будет много овощей. Вот что ещё говорят приметы наших предков:

появились майские жуки - к потеплению;

липа зацвела - будет раннее лето;

если среди дня закрылись одуванчики и незабудки, то стоит ждать дождя;

утром на траве нет росы - к похолоданию и пасмурному небу.

Верования и обычаи этого дня построены на том, какой сегодня церковный праздник. Святой Леонтий считается помощником в огородных делах, особенно посадке огурцов. Этот день был последним, когда ещё можно сеять такой овощ - дальше будет поздно. Женщины собирали на полях дикие целебные растения, из которых готовили разнотравье для лечения болезней.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования предупреждают, что в праздник 23 мая не стоит есть из посуды с трещинами и смотреть в зеркало с повреждениями, иначе начнут убывать деньги. Нежелательно также оставлять в доме сломанные, грязные и ненужные вещи. Нельзя шуметь и бегать в лесу, поскольку можете потревожить животных в период "свадеб".

