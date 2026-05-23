Сколько стоят доллар и евро сегодня: курс валют в Украине 23 мая

Отмечается, что сюрпризов ожидать от курса валют не стоит.

Курс доллара в Украине в субботу, 23 мая, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 43,80 до 44,00 гривни и продажа от 44,20 до 44,50 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 51,10 до 51,45 гривни и продажа от 51,65 до 52 гривни.

"Некоторые обменники с учетом уже своих индивидуальных задач и уровня конкуренции в данном регионе Украины могут коридоры покупки/продажи валюты еще скорректировать на плюс-минус 5−7 копеек на долларе и на плюс-минус 5−10 копеек на евро", - предупредил эксперт.

При этом он указал, что оптовые обменники при операциях по покупке/продаже доллара и евро от 1000 долларов или евро будут готовы работать по этим валютам со спредом в пределах даже 15 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,26 гривни за доллар. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 мая – 44,23 грн/долл.). При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,33 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины гривни к доллару установились на уровне 44,27/44,30 грн/долл., а к евро – 51,35/51,37 грн/евро.

