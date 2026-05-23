На отдаленном архипелаге нашли останки китобоев, страдавших от цинги (фото)

Археологи, исследующие кладбище XVII века в Высокой Арктике, обнаруживают свидетельства опасностей, преследовавших китобоев раннего Нового времени, включая тяжелый физический труд и такие болезни, как цинга. Об этом пишет Live Science.

Печально, что это место захоронения быстро исчезает из-за изменения климата, что превращает археологические раскопки в гонку со временем.

Ликнесет, что в переводе с норвежского означает "Трупный мыс", - крупнейшее место захоронения китобоев на Шпицбергене, архипелаге, расположенном на полпути между Северным полюсом и северным побережьем Норвегии. Там были обнаружены сотни неглубоких могил, отмеченных каменными курганами, на кладбище, относящемся к периоду расцвета арктического китобойного промысла XVII-XVIII веков.

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, археологи изучили 20 захоронений из Ликнесета и обнаружили, что похороненные там мужчины прожили короткую, трудную жизнь, и что эти захоронения находятся под угрозой разрушения из-за изменения климата.

"Ранний современный арктический китобойный промысел был одним из первых крупномасштабных видов добычи ресурсов в Европе, и работа была в значительной степени ручной", - рассказала Лиза Локту, первый автор исследования и археолог из Норвежского института исследований культурного наследия.

Локту написала исследование в соавторстве с Элин Терезой Брёдхольт, судебным антропологом из Университетской больницы Осло.

Трудности работы китобоев

Работа китобоев была чрезвычайно физически тяжелой и включала такие задачи, как управление лодками, вывоз живых китов, буксировка туш, обработка жира и тяжелая работа на борту судов в холодных, влажных и физически изнурительных условиях. Локту сказала:

"Что поразительно в скелетном материале, так это то, что мы можем увидеть отражение этой рабочей нагрузки в теле".

В ходе анализа скелетов китобоев ученые обнаружили признаки дегенеративного заболевания суставов, травм и значительных нагрузок в плечах, верхней части грудной клетки, позвоночнике, бедрах, коленях и стопах мужчин.

"У нескольких очень молодых людей уже наблюдаются признаки сильного износа и дегенерации, обычно характерные для гораздо более поздних возрастных стадий", - сказал Локту, предположив, что эти мужчины длительное время перенапрягали свой организм.

Важно, что у подавляющего большинства китобоев также были обнаружены признаки цинги - дефицита витамина С, приводящего к мышечной слабости, кровоточивости десен, выпадению зубов, анемии и множеству других проблем. Цинга редко встречается в современных странах, где доступны свежие фрукты и овощи, но в XV - середине XIX веков она часто поражала моряков, совершавших дальние путешествия.

В то время европейцы не понимали биологической причины цинги и, как правило, избегали употребления в пищу продуктов, которые употребляли коренные жители Арктики для профилактики этого заболевания, таких как муктук - блюдо из китовой кожи и жира, являющееся хорошим источником витаминов С и D.

"Цинга поражает не только кости; она также ослабляет иммунную систему, повышает уязвимость к инфекциям, замедляет заживление ран и способствует общему упадку здоровья Мы считаем, что это, вероятно, сыграло важную роль в физическом ослаблении мужчин", - сказала Локту.

Интересно, что исследователи также обнаружили стоматологические свидетельства того, что большинство мужчин курили трубку. Постоянно сжимая глиняную трубку между зубами, мужчины образовали круглые углубления на эмали. Известно, что курение истощает запасы витамина С в организме, что могло способствовать развитию цинги. Локту сказала:

"Хотя само по себе курение не может объяснить цингу, употребление табака потенциально могло ухудшить общее состояние здоровья и вызвать пищевой стресс. По всей видимости, длительный тяжелый труд, пищевой стресс, болезни и общая физическая слабость в конечном итоге стали "последней каплей", которая окончательно подорвала и без того ослабленные тела".

Локту и Брёдхольт также сосредоточили свое исследование на Ликнесете, поскольку часть захоронения уже утрачена из-за прибрежной эрозии. Они сравнили захоронения, раскопанные в три разных периода - в конце 1980-х, 2016 и 2019 годах - и обнаружили, что сохранившаяся в вечной мерзлоте зона захоронений, обнаруженная 40 лет назад, уже начала разрушаться из-за климатических процессов, включая быстрое потепление в Арктике. Это может создать проблемы для будущих исследований китобоев раннего Нового времени.

"Быстрое потепление в Арктике ускоряет деградацию археологических памятников, сохранившихся в вечной мерзлоте, что делает богатые органическими веществами китобойные захоронения на Шпицбергене одними из наиболее уязвимых объектов культурного наследия", - написали исследователи.

Древний скелет динго, обнаруженный вдоль реки Баака (Дарлинг) в Австралии, дает археологам редкую возможность заглянуть в жизнь коренных общин, живших рядом с дикими собаками почти 1000 лет назад.

По всей видимости, животное пережило серьезные травмы, прежде чем было преднамеренно похоронено на церемониальном месте, которое оставалось активным еще долго после его смерти.

