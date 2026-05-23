Сенаторы от обеих партий призвали Пентагон ускорить выделение помощи Украине, - AP

Двухпартийная группа сенаторов выступила против задержек со стороны Министерства войны США в отправке $600 млн помощи Украине и другим союзникам в Восточной Европе.

Как пишет Associated Press, в пятницу они направили письмо министру войны Питу Хегсету с призывом выделить эти средства.

Отмечается, что в последние недели между Конгрессом и администрацией президента США Дональда Трампа усилилось напряжение: законодатели из обеих партий требуют разъяснений о судьбе $400 млн помощи Украине и еще $200 млн на оборонные программы в Эстонии, Латвии и Литве. Эти средства были выделены Конгрессом в прошлом году.

Важно, что недовольство выражают даже республиканцы - на фоне того, как администрация Трампа дистанцируется от Украины и других европейских союзников.

В Палате представителей также набирает поддержку предложение демократов о введении масштабных санкций против России и выделении $1 млрд военной помощи Украине.

"Хотя у этого пакета помощи мало шансов стать законом, он усиливает новый импульс среди законодателей в поддержку военных усилий Украины", - пишет издание.

Оружие США для Украины

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания ракетной системы Hawk и сопутствующего оборудования иностранным военным компаниям на сумму $108,1 млн.

