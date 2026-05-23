Быка, похожего на Трампа, решили принести в жертву богам в Бангладеш (фото)

Редкий буйвол-альбинос будет особенно ценным даром высшим силам.

В Бангладеш собираются принести в жертву быка по кличке "Дональд Трамп", который действительно имеет отдаленное сходство с действующим президентоом США. Об этом сообщает Euronews.

700-килограммовый буйвол-альбинос принадлежит фермеру Зиа Уддину Мридхе, живущему в окрестностях столичного города Дакка. Бык обрел популярность в социальных сетях из-за своей длинной светлой шерсти, которую фермер намеренно зачесывает своему подопечному так, чтобы она больше напоминала прическу Дональда Трампа.

Как отмечает Euronews, поток любопытных, едущих поглазеть на быка и сделать фото с ним, не ослабевает в течение всего мая. Сотрудники фермы моют буйвола четыре раза в день и тщательно расчесывают для пущей фотогеничности. Фермер даже пожаловался, что в последнее время "Дональд Трамп" похудел из-за постоянного внимания, что вынудило его ограничить приемные часы.

Ожидается, что буйвола принесут в жертву во время традиционного празднования Ид аль-Адха в конце мая. Мридха уверяет, что будет скучать по "Трампу", но подчеркнул, что жертвоприношение является важной частью этого религиозного праздника.

