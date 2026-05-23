Конец традиционным кондиционерам: ученые создали систему охлаждения без электричества

Механизм охлаждения основан на известном химическом процессе.

Ученые в ходе лабораторных испытаний смогли снизить температурау смеси аммиачной селитры и воды с 25 до 3,6 градуса Цельсия всего за 20 минут без электроэнергии. Этот результат лежит в основе новой технологии охлаждения, пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии разработали технологию, которая позволяет охладить воздух использования электроэнергии. Система получила название NESCOD ("Охлаждение без электроэнергии и по требованию").

Механизм охлаждения основан на химическом процессе, называемом эндотермическим растворением. Когда определенные соли растворяются в воде, они поглощают энергию из окружающей среды, а не выделяют ее. Результатом является быстрое и заметное понижение температуры.

Ученые протестировали ряд солей, чтобы определить, какая из них работает лучше всего. Лидером оказался нитрат аммония.

Исследователи поделились, что нитрат аммония достигает растворимости 208 граммов на 100 граммов воды, в то время как у большинства конкурирующих солей этот показатель остается ниже 100 граммов.

По словам ученых, чем выше растворимость, тем больше соли может раствориться и тем больше тепла отводится в процессе. Это соединение также обладает практическими преимуществами: оно недорогое, широко доступно и уже производится в больших объемах.

Чтобы продемонстрировать потенциал своей технологии, ученые растворили соль в воде внутри металлической чашки, помещенной в изоляционный ящик из пенополистирола. Температура чашки упала до примерно 3,6 градуса Цельсия и оставалась ниже 15 градусов Цельсия более 15 часов.

Кроме того, ученые нашли способ использовать технологию многократно. NESCOD предусматривает цикл регенерации, который восстанавливает соль после каждого использования без необходимости подключения к внешнему источнику питания.

Как только раствор соли возвращается к комнатной температуре, ученые применяют концентрированную солнечную энергию с помощью специально изготовленного 3D-регенератора в форме чашки. Устройство изготовлено из материала, разработанного для поглощения как можно большей части солнечного спектра.

По мере испарения воды на внешней стенке чаши образуются кристаллы нитрата аммония. Ученые отметили, что кристаллизованная соль отрывается и падает сама по себе под действием силы тяжести, что делает сбор в основном автоматическим.

По словам ученых, испарившаяся вода также не пропадает зря. При солнечной дистилляции пар можно улавливать и конденсировать для повторного использования, что имеет большое значение в жарких и засушливых условиях.

